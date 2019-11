Nye grusgrave på vej: Se, hvilke områder der er i spil

Der er brug for råstoffer til at bygge blandt andet huse og veje, og det skaber pres på for at skaffe mere grus, sten, sand og andre ressourcer under Region Sjællands muld. Tre helt nye områder ved Vipperød, Stenlille og Forlev i henholdsvis Holbæk, Sorø og Slagelse Kommuner er i spil i en ny råstofplan for de næste fire år. Dertil kommer ni andre områder i Roskilde, Greve, Holbæk, Faxe, Næstved og Guldborgsund Kommuner, hvor udvidelser af eksisterende grusgrave er i spil. Sn.dk giver her et overblik over de 10 områder i regionen på selve Sjælland, der er i spil.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her