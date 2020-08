Togrejsende skal fra i dag, tirsdag igen bestille pladsbillet, hvis de skal rejse med InterCity- og InterCityLyn-tog, men ikke hvis de rejser med regionaltoget. Billedet her er toget ved en tidligere lejlighed. Foto: Thomas Olsen. Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Nye corona-krav går uden om sjællandske tog: DSB forklarer her hvorfor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye corona-krav går uden om sjællandske tog: DSB forklarer her hvorfor

Sjælland - 12. august 2020 kl. 09:03 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra i dag tirsdag skal togpendlere og øvrige rejsende bruge mundbind, hvis de vil rejse med tog og bus i Aarhus og i fem andre østjyske kommuner. Samtidig genindfører DSB krav om, at man skal bestille pladsbillet for at komme med InterCity- eller InterCityLyn-tog.

De skærpede krav og retningslinjer gælder dog ikke den sjællandske regionaltogstrafik til og fra København. Her gælder der stadig en anbefaling om, at de rejsende bruger mundbind, hvis det er svært at overholde afstandskravet i myldretiden.

Det har vakt undren blandt pendlere. Især fordi smitten stiger igen mens flere har forladt hjemmearbejdspladsen til fordel for en togtur til og fra arbejde. Allerede i sidste uge, da DSB i første omgang droppede kravet om pladsbillet, vakte det kritik fra flere pendlerformænd.

Kort rejsetid Ifølge DSB's informationschef Tony Bispeskov er der primært to grunde til, at regionaltogstrafikken ikke er omfattet af kravet om pladsbillet.

Det ene handler om, at smitterisikoen er større, når man rejser med InterCity- og InterCiyLyn-tog:

- Det er rejser, som typisk foregår på tværs af landet, hvor man sidder i toget i op til flere timer. Rejser med regionaltog er af kortere varighed og tid, forklarer han.

... og tekniske problemer En anden forklaring er, at der har været store tekniske problemer med at få systemerne med pladsreservationer til at fungere ordentligt. Det gjaldt også tirsdag morgen, da de rejsende igen skulle bestille pladsbillet. Men problemet har været størst i regionaltogene:

- Det system, vi anvender til pladsreservationer, er fra 1990, altså 30 år gammelt. Det har ikke fungeret godt og stabilt nok. Men kommer der nye anbefalinger og retningslinjer, og kan vi få systemet til at fungere hensigtsmæssigt, så vil vi gøre alt for at leve op til det, siger Tony Bispeskov, der dog samtidig fremhæver, at der er markant færre rejsende i den sjællandske regionaltogstrafik nu, end før Corona:

- Det er sjældent, at der er problemer med, at folk ikke kan overholde afstandskravene og retningslinjerne, siger DSB-informationschefen.

Mundbind til DSB-ansatte? DSB's egne ansatte har i flere måneder haft lov til at bruge mundbind, hvis de selv var i risiko-gruppen. Og de skal generelt følge samme regler og anbefalinger, som kunderne, fortæller Tony Bispeskov:

- Det vil sige, at alle DSB'ansatte nu skal bruge mundbind i de seks jyske kommuner, hvor der nu er krav om mundbind, ligesom de skal bruge mundbind ved trængsel i den øvrige togtrafik. Vi har udleveret mundbind, som de kan tage med og bruge, når det bliver nødvendigt, siger han.

Men togførerne, der tjekker de rejsendes billetter, udgør potentielt en særlig smitte-risiko, når de bevæger sig rundt i toget, ligesom de selv er ekstra udsatte.

Kan du forstå, hvis der er rejsende, der undrer sig over, at DSB-personalet generelt ikke bruger mundbind?

- Vi læner os op af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det er dem, der har den sundhedsfaglige ekspertise.

- Men vi er indstillet på, at kommer der skærpelser, så vil vi gøre alt for at leve op til det. Det gælder også, hvis der skulle komme krav om mundbind, siger Tony Bispeskov.