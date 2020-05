Nye Corona-tal: Se kort - så mange er smittet den sidste uge

Ser man over udviklingen i antallet af smittede er der en lang række kommuner i det vestlige Danmark, hvor sygdommen ser ud til at være gået i stå. Anderledes ser det ud i hovedstadsområdet og på resten af Sjælland, hvor der stadig er konstateret enkelte nye smittetilfælde. Dog har der ikke været konstateret nye smittede i blandt andre Lejre, Stevns og Greve kommuner de sidste syv dage.

Til gengæld er antallet af indlagte på de sjælandske sygehuse steget. Fredag morgen var der 23 indlagte. Det er fire mere, end ved den tilsvarende opgørelse onsdag.

Der har generelt været stadig færre indlagte med Covid-19 den seneste tid. Det skal dog ses i sammenhæng med, at patienter med andre alvorlige lidelser, fx hjertesygdom, der har været behandlet for Covid-19 i nogle tilfælde overføres til deres "stam-afdeling", når de er ved at være kommet sig over virusinfektionen.