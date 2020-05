Nye Corona-tal: Ingen døde i det seneste døgn

Markant færre indlagte

Ifølge Region Sjællands egne tal, der er opgjort fredag kl. 09.00, var der 25 indlagte, 16 færre end mandag. Af dem ligger 4 på intensiv, og de 3 er i respirator.

Det vigende patienttal på de særlige corona-afsnit skal dog også ses i sammenhæng med, at patienter med andre alvorlige lidelser, fx hjertesygdom, der har været behandlet for Covid-19 i nogle tilfælde overføres til deres "stam-afdeling", når de er ved at være kommet sig over virusinfektionen.