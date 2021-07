Se billedserie De fleste af os vasker vores tøj på for høj en temperatur - til stor skade for klimaet. Pr-foto

Send til din ven. X Artiklen: Ny undersøgelse: De fleste vasker tøjet forkert Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny undersøgelse: De fleste vasker tøjet forkert

Sjælland - 20. juli 2021 kl. 07:15 Kontakt redaktionen

Det kommer næppe som nogen overraskelse, at vores tøj er en af de helt store klimasyndere. Vi køber mere nyt tøj end nogensinde før, vi bruger det færre gange, og vi smider det hurtigere ud. Men faktisk skyldes 25 procent af vores tøjs klimaaftryk måden, vi vasker det på.

En ny stor Electrolux-undersøgelse af vores vaskevaner tegner et billede af husstande, der kæmper med at bryde gamle vaner, som forringer levetiden på vores tøj og dermed skader klimaet.

Undersøgelsen blandt 12.000 mennesker i 12 forskellige lande - heriblandt Danmark - er den største af sin slags. Den viser blandt andet, at vi vasker vores tøj ved alt for høje temperaturer. 63 procent af europæerne - og godt 55 procent af sjællænderne - vasker ved 40°C og derover.

Sænkede vi alle blot temperaturen med blot 10° C til 30° C, kunne vi både forlænge levetiden på vores tøj samt reducere mængden af CO2 med 4,9 millioner tons om året - uden at gå på kompromis med renheden. Det svarer til, at man fjernede mere end en million biler fra vejene i Europa.

Sådan skåner du dit tøj og miljøet Vask mindre

Brug dit tøj mere mellem hver vask

Brug flydende vaskemiddel i stedet for vaskepulver

Gør 30 grader til normen i stedet for 40 grader

Drop håndvask og vælg maskinens skåneprogram

Vælg så vidt muligt korte programmer



Kilde: Electrolux Grunden til, at mange vasker deres tøj på for høje temperaturer er vanens magt. Rapporten viser, at vores vaskevaner går i arv. 49 procent af sjællænderne svarer, at de vasker på den måde, de fik det vist eller lært af deres forældre og bedsteforældre. Og mange sjællændere fortæller, at de ganske enkelt ikke tror på, at deres vasketøj kan blive rent på temperaturer på 30 grader eller under.

Forskning viser ellers, at hvis man vasker sit tøj i koldere temperaturer og i kortere tid, forlænger det tøjets levetid og reducerer frigivelsen af mikrofiber i vandet, som kan skade miljøet,[2] mens innovative teknologier i vaskemidler og vaskemaskiner gør det muligt at rengøre sit tøj i koldere temperaturer. Man kan med fordel vaske sit normale tøj, som er normalt snavset, ved 30 grader i stedet for ved 40 grader.

- Mange af os er på autopilot, når vi vasker vores tøj. Vores vaskevaner er ganske enkelt ikke fulgt med teknologien. Med hundreder af millioner af mennesker, der stadig vasker ved alt for høje temperaturer, må vi erkende, at vi har brug for en ny fortælling for at ændre vores dårlige vaner, lyder det fra Vanessa Butani, Director Sustainability, Electrolux Europe.

Hun kommer med disse enkle råd:

- Vask mindre, brug dit tøj mere mellem hver vask og gør 30 grader frem for 40 grader til normen. Gør du det, kan du både få dit yndlingstøj til at leve længere, du behøver ikke købe så meget nyt tøj, og vi kan beskytte vores miljø.