Togpendlere og øvrige rejsende må indstille sig på, at de fra 10.december må bruge et par minutter mere i toget, når de skal til hovedstadsområdet.

Ny tog-køreplan: Sporarbejde og to minutters ekstra rejsetid

Togpendlere og øvrige rejsende må indstille sig på, at de fra 10.december må bruge et par minutter mere i toget, når de skal til hovedstadsområdet.

Her træder DSB's nye køreplan for 2018 i kraft. Og her er der lagt 30 sekunders ekstra holdetid ind på samtlige regionaltog, der holder i Roskilde, Høje Taastrup og Valby, i forhold til den nuværende køreplan. Det skyldes, at samtlige tog skal forbi Valby station, fordi metrobyggeriet er nået til Ny Ellebjerg Station, hvor en del af regionaltogene ellers normalt svinger forbi.

- Når der kun er ét spor ind mod København, så opstår der en flaskehals af tog, som giver os en del udfordringer. Det giver øget risiko for forsinkelser. Derfor lægger vi lidt ekstra holdetid ind på de her stationer for at sikre, at togene overholder køreplanen, siger Tony Bispeskov, informationschef i DSB.