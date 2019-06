Magnus Heunicke, her fanget på valgnatten, bliver ny sundheds- og ældre-minister. Foto: Thomas Olsen.

Ny sundheds- og ældre-minister erkender: Står foran en kæmpe opgave

Sjælland - 27. juni 2019 kl. 10:24 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sundhedsområdet og ældreområdet er kronjuveler i det danske velfærdssamfund. Men der venter en stor opgave med at sikre dem et løft.

Sådan lyder den umiddelbare kommentar fra Magnus Heunicke til, at han skal være ny sundheds- og ældreminister i den nye S-regering, der blev præsenteret her til formiddag.

- De her områder er kronjuvelen i vores velfærdssamfund. Det er et af de vigtigste emner for danskerne. Samtidig hører vi om, at områderne er presset. Medarbejderne advarer om, at der løbes alt for stærkt. Det er områder, hvor der virkelig skal gøres en indsats, siger Magnus Heunicke.

Han ønsker dog ikke at svare på konkrete spørgsmål om de opgaver der venter.

I aftalen mellem Socialdemokraterne, De Radikale, SF og Enhedslisten,d er danner grundlag for Mette Frederiksens S-regering står der dog, at der skal laves en ny sundhedsaftale i Folketinget, der blandt andet skal styrke forholdene for patienter, især fødende. Der skal uddannes flere læger, sygeplejersker og SOSU'er, så der bliver mere tid til omsorg i sundhedsvæsnet og skabes større sammenhæng i behandlingen via bedre samarbejde mellem praktiserende læger, kommuner og regioner. Og så skal der sikres flere praktiserende læger »i hele landet«:

- Jeg har talt med statsministeren om, hvad vi har af planer. Mere kan jeg ikke sige om det nu. Men jeg vil være en lyttende minister, der er indstillet på at lytte til eksperter, når der skal besluttes noget, siger Heunicke.

Heunicke er tidligere transportminister, mener blandt andet også kendt for at kæmpe for bedre balance i Danmark og et nyt og mere retfærdigt udligningssystem.

Men han har i noget tid godt haft en anelse om, at pilen pegede han mod det ministerium, han nu er sat i spidsen for.

- Der har været nogle signaler fra Mette Frederiksen det sidste halve års tid, der kunne pege i den retning. En SMS, hvor jeg bliver spurgt hvad jeg mener om det ene eller andet emne, eller en besked om, at »det her møde er det vigtigt, at du tager til«, afslører den 44årige uddannede journalist.

