Ny regionsformand er lettet og glad

Spændingen er udløst, og socialdemokraternes Heino Knudsen behøver ikke længere tvivle på, at han har et flertal bag sig som ny regionsrådsformand i Region Sjælland.

- Jeg er meget glad for, at vores aftale med Dansk Folkeparti holder. Selvfølgelig har jeg været spændt. Men samtidig har jeg også haft det sådan, at hvis et parti har brug for at trække sig tilbage og tænke sig om, så måtte der være tid til det, siger Heino Knudsen.