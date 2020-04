Fra næste uge vil sygehusene tage fat i de patienter, der har fået udskudt deres behandlinger på grund af COVID-19. Det vil bero på individuelle lægefaglige skøn, når man skal udvælge, hvem der skal behandles og opereres først. Foto: Karsten Christrup/Region Sjælland.

Ny plan: Sådan genåbner Sjællandske sygehuse og psykiatri

Sjælland - 14. april 2020 kl. 18:55

De praktiserende læger skal begynde at henvise flere borgere til behandling på sygehuset end hidtil under coronakrisen. Og så skal psykiatrien i løbet af ugen åbnes mere op, så borgere med psykisk sygdom igen kan indlægges på en psykiatrisk afdeling, hvis de har behov for det.

Fra næste uge kan de sjællandske sygehuse så begynde at hjælpe de første patienter, der har fået udskudt deres behandling eller operation.

Sådan lyder Region Sjællands plan for en gradvis genåbning af sygehusene og det øvrige sundhedsvæsen. En plan, et enigt Forretningsudvalg nikkede ja til tirsdag, efter regeringen mandag aften meldte ud, at sundhedsvæsnet skal åbnes mere op efter påsken.

- I denne her uge går vi efter at få skabt fuld aktivitet hos de praktiserende læger, så alle borgere, der er syge af noget andet end corona, kommer ind i sundhedsvæsnet og bliver behandlet. Samtidig arbejder vi også på at komme tilbage på et mere normalt niveau i psykiatrien. Her har det lavere aktivitetsniveau blandt andet betydet, at nogle borgere har været hjemmeindlagte, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland (S) til Sn.dk

- Fra næste uge vil vi begynde at tage fat i de behandlinger og operationer, der har været udskudt på grund af coronaberedskabet. Det kan eksempelvis være operationer for brok, som ikke er livstruende, men som kan volde patienten meget store smerter, tilføjer regionsrådsformanden.

Den gradvise genåbning sker, fordi corona-epidemien er kommet under kontrol, og antallet af indlagte Covid-19-patienter er faldet og nu ligger stabilt både på landsplan og i Region Sjælland (se grafik nedenfor).

Men Heino Knudsen understreger, at tingene kan gå den forkerte vej igen, ligesom man bibeholder et højt coronaberedskab, som vil betyde, at der er lang vej til normale tilstande på sygehusene og det øvrige sundhedsvæsen igen:

Flere Covid-19 patienter - Vi forventer faktisk, at antallet af indlagte Covid-19- patienter vil stige i takt med genåbningen af samfundet. Normalt har vi 47 intensive pladser på vores sygehuse. Lige nu har vi 40 ekstra intensive pladser udelukkende til coronapatienter. Så alle andre behandlinger vil ske ud fra et lægefagligt behov, der sikrer, at dem, der har størst behov for behandling, også kommer til først, siger han.

Der er altså umiddelbart ikke sat nogle retningslinjer for, hvilke typer af behandlinger, der skal prioriteres først.

Og borgerne må formentlig også indstille sig på, at der kan gå lang tid inden udrednings- og behandlingsgarantierne, der har været suspenderet under coronakrisen, genindføres.

Hvad med patient-garantierne? Venstres politiske leder i regionsrådet, Jacob Jensen, savner nogle mere konkrete mål og svar på, hvad der skal til for at behandlingsgarantien kan genindføres:

- Jeg er klar over, at det hverken kan ske i dag eller i morgen. Men jeg havde gerne set, at vi havde opsat nogle konkrete mål for, hvad der skal til, for at vi kan gøre det, så både patienter og sygehuspersonalet ved, hvad de skal forvente og regne med, siger han.

Jacob Jensen medgiver, at det er regeringen, og ikke regionen, der har suspenderet udrednings- og behandlingsgarantien.

- Men da Thorning-regeringen for nogle år siden slækkede på rettighederne, så garantierne ikke hed én, men to måneder, genindførte vi garantien selv her i Region Sjælland. Så vi har før vist, at det er muligt, siger han.