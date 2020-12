Ny magisk fortælling om Felven og syvsoveren

Se billedserie »Felven og den magiske dis« er den anden bog fra forfatteren Ulla Schejbel Nielsen hånd om Felven og hendes ven syvsoveren.

Sjælland - 30. december 2020 kl. 07:35 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Der er spænding og eventyr for de mindre og halvstore børn, når forfatteren Ulla Schejbel Nielsen sætter sig til tastaturet og lader fantasien og eventyret folde sig ud i en børnebog - senest i »Felven og den magiske dis«. Forfatterens håber, at hun på den måde kan være med til at åbne bøgernes og fantasiens verden for børnene.

- Selv om børn i vore dage bliver overdænget med billedmedier, som ikke overlader meget til fantasien, og den derfor kan komme ud af træning, mener jeg ikke, at nutidens børn har »ondt i fantasien«. Min erfaring er, at børn har en livlig fantasi. Den skal bare have lov til at udfolde sig. Man kan sige, at fantasien skal »vandes« ved at give den tid og rum, sagde Ulla Schejbel Nielsen i et interview med avisen sidste år.

»Felven og den magiske dis« er udkommet i november 2020. Bogen er en efterfølger til »Felven og syvsoveren«, der udkom i 2019 - og bøgerne kan både læses i forlængelse af hinanden og hver for sig. Den er illustreret af Mia Mouridsen, der i sin fine akvarel på forsiden har gemt elementer fra fortællingen i Felvens kjole.

I den nye bog er vi igen ude i naturen, da det er her, Felven slår sine folder. For Ulla Schejbel Nielsen har det været vigtigt, at historien om Felven og den magiske dis både giver god plads til fantasien og samtidig rummer elementer fra naturen og smådyr, som læserne selv kan møde. Man skal kunne gå en tur i skoven eller ud over engen og få fornemmelsen af, at det godt kunne være lige her Felven havde mødt syvsoveren første gang, eller der elverne danser før solopgang. Ulla nyder selv, at hun fra sit hjem i Himmelev nemt kan komme ud i naturen, hvor hun henter en del af inspirationen til sine bøger.

- Jeg går ofte og fantaserer, når jeg er i naturen. Hvem kunne mon bo inde i det træ, og hvad kunne der ske på denne eng? Jeg tager altid en masse noter, når jeg kommer hjem efter en god gåtur. Og disse noter har været en stor hjælp i arbejdet med bogen, fortalte Ulla Schejbel Nielsen i et interview med avisen i forbindelse med udgivelsen af hendes første bog om Felven og syvsoveren.

Væltede dværgelefanter Som i den første bog om Felven og syvsoveren er der natur på næsten hver eneste side af bogen. Hør blot her fra side 35 i bogen: »Felven og syvsoveren klatrede over det lave stengærde, der adskilte feernes eng fra skoven. Sammen gik de forbi bregnerne med de lysegrønne blade og passede på ikke at snuble over de mange smågrene på det næste stykke af vejen. Felven smilede, da de kom til de to store sten, som lignede væltede dværgelefanter.«

Historien i »Felven og den magiske dis« tager sin begyndelse, da en lille fepige en dag banker på døren til den gamle træstub i udkanten af feernes eng, hvor Felven bor sammen med syvsoveren. Felven forstår hurtigt, at noget er helt galt.

- I Felven og den lille syvsovers forsøg på at redde feerne og elverne, møder de væsner, der både kan virke flinke og skræmmende, særligt bliver mødet med en sagnomspunden spinderinde en nervepirrende udfordring for de to venner, fortæller forfatteren.

Inspirere børnene Bogreception og den slags har ikke været så oplagt i det coronaramte 2020. Men Ulla Schejbel Nielsen håber på, at hun i løbet af foråret, kan få mulighed for at besøge skoleklasser i arbejdet med fantasygenren. Hun vil gerne være med til at inspirere børn til selv at skrive og bruge deres fantasi.

»Felven og den magiske dis« er egnet til højtlæsning fra 5 år og til selvlæsning fra 8-9 års alderen.