Ny løsning for digital post er på vej

Sjælland - 03. juli 2021 kl. 11:15

Siden 2014 har det været lovpligtigt for alle borgere, undtagen digitalt fritagne, at modtage offentlig post digitalt, og i efteråret tages en ny løsning for digital post i brug.

Digitaliseringsstyrelsen er, efter et udbud i 2019, som blev vundet af virksomheden Netcompany, i gang med at udvikle løsningen i samarbejde med kommuner og regioner. For borgere såvel som virksomheder skulle det gerne resultere i øget brugervenlighed.

Posten kan ses tre steder Den nye løsning forventes at gå i drift den 30. november i år.

- Det bliver muligt at læse offentlig digital post på borger.dk og i en ny digital post app. Samtidig lancerer leverandøren Netcompany en løsning, der hedder mit.dk, som også vil vise den offentlige post i fremtiden, og man vil fortsat kunne se den i e-Boks, hvis man ønsker det, fortæller Adam Lebech, der er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.

E-Boks fortsætter altså med at vise offentlig digital post i rollen som såkaldt visningsklient.

- Det vil mange nok se som en fordel, vurderer Adam Lebech.

Således vil borgerne fremover kunne læse deres digitale post fra det offentlige tre steder; på borger.dk, i e-Boks og i den nye løsning mit.dk.

For virksomheder gælder det, at post fra det offentlige kan læses på virk.dk, i e-Boks og på mit.dk.

Flest læser på mobilen Appen 'Min digitale post' skal sikre gnidningsfri læsning på såvel pc som tablet og mobiltelefon. Digitaliseringsstyrelsen kan se, at størstedelen af borgerne bruger mobile løsninger til at læse post fra det offentlige. Appen kan bruges af borgere, enkeltmandsvirksomheder og foreningsansvarlige.

Meddelelsesformatet vil fortsat være en pdf, da det ligner et fysisk brev mest, men det udvikles til gavn for borgeren.

Derfor vil man fremover blandt andet kunne sætte en indkaldelse direkte i sin kalender, og får man en bøde, vil et link i meddelelsen sende modtageren sikkert direkte videre til betaling.

'En mere intelligent selvbetjeningsløsning', kalder Adam Lebech tiltagene, som de offentlige afsendere kan forfine yderligere i de kommende år.

Har man hidtil brugt sin e-Boks som arkiv, er der gode nyheder.

- Den offentlige post fra e-Boks flyttes over til den nye løsning. Det er en af de største flytninger i danmarkshistorien, og det foregår under helt ekstreme sikkerhedsforanstaltninger i samarbejde med både den nye og gamle leverandør, siger Adam Lebech.

Digitale post afsendt fra private virksomheder forbliver i indbakken i e-Boks, som har lovet at holde den mulighed åben fremover.

Kritisk infrastruktur I dag bruger det offentlige 50 mio. kroner årligt på at udsende digital post. Kontrakten med Netcompany lyder på udvikling og fem års drift med en option på yderligere tre år for godt 200 mio. kroner, men løsningen er ejet af staten, regioner og kommuner i fællesskab.

- Det er en helt central del af den offentlige infrastruktur i Danmark at kunne sende breve til borgerne, og det er vigtigt, vi har styring gennem det offentlige ejerskab af løsningen. Vi skal have sikkerhed for, at vi kan sende kommunikation til borgerne, for folk er så afhængige af digital post i dag, forklarer Adam Lebech.

Det offentlige udsender over 180 mio. meddelelser til borgerne om året, og coronasituationen har ifølge Adam Lebech kun understreget vigtigheden af offentligt ejerskab, hvilket afspejles i, at Folketinget før jul vedtog en revideret lov om digital post. Den slog fast, at det offentlige ejerskab var vigtigt, når der er tale om kritisk infrastruktur.

Digitaliseringsstyrelsen planlægger kampagner til efteråret, hvor borgere og landets 700.000 virksomheder og foreninger informeres om de nye muligheder, som mit.dk-løsningen byder på.