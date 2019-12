DSB flytter lidt på afgangstiderne på langt de fleste sjællandske togstrækninger. Arkivfoto Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Ny køreplan: Toget kører til nye tider Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny køreplan: Toget kører til nye tider

Sjælland - 14. december 2019 kl. 17:05 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tusindvis af sjællandske togpendlere skal til at justere deres rejsevaner, når DSB 15. december skifter til ny køreplan for 2020.

Langt størstedelen af fjern- og regionaltogene, der kører på kryds og tværs af Sjælland, får nemlig nye afgangstider i forbindelse med køreplanskiftet. Det oplyser DSB.

- Der er tale om nogle mindre justeringer, som betyder, at kunderne samlet set skal få et bedre produkt.

- Derfor opfordrer vi også vores kunder til allerede nu at tjekke rejseplanen for at se, hvad det kommer til at betyde for dem, siger Tony Bispeskov, informationschef i DSB, til SN.dk Alternativt kan man se den nye køreplan her på DSB's hjemmeside.

Ifølge Tony Bispeskov er ændringerne så vidt muligt afstemt med busruter og lokale togbaner, der i dag passer sammen med DSB's tog- afgange, så de tager højde for de nye afgangstider.

Ny bane styrer Årsagen til de nye afgangstider skyldes, at DSB skruer antallet af afgange på den nye København-Ringsted bane op fra to til tre afgange i timen. Regionaltoget København-Nykøbing F. og lyntoget København-Aarhus får selskab af et IC-tog København-Aarhus på banen.

Togene er indtil nu standset på Køge Nord-station med henholdsvis 10 og 50 minutters mellemrum. Med den nye køreplan forsøger DSB at nærme sig halvtimedrift. Foto: Kenn Thomsen.



Pendlerne i Ringsted og Køge Nord mister lyntoget, der fremover kører direkte mellem København og Odense. I stedet vil IC-toget standse på de to stationer.

Ifølge DSB sker ændringen for at give de 1,3 millioner kunder, der hvert år rejser mellem Odense og København, fem minutter kortere rejsetid.

- Til gengæld får pendlerne på Køge Nord en bedre fordeling af tog. I dag går der henholdsvis 10 og 50 minutter mellem afgangene. Fremover vil der i runde tal gå en halv time mellem togene, siger Tony Bispeskov.

Tog til Hamborg Faktisk åbner DSB op for en fjerde togafgang på den nye bane ved køreplanskiftet.

De hidtidige tog mellem København og Hamborg, der er kørt over Rødby, hvor passagererne skulle en tur med færge undervejs, vil fra 15. december og 10 år frem køre over Fyn og Jylland med tre daglige stop i hver retning i Ringsted.

Det skyldes de kommende års sporarbejde samt arbejdet med den kommende Femern-forbindelse.

Ekstra tog fra Roskilde Den voksende trafik på København-Ringsted-banen betyder samtidig færre tog mellem landsdelene over Roskilde. Det har åbnet op for, at DSB kan indsætte to ekstra regionaltog fra Roskilde over Trekroner og Høje Tastrup til København i morgentimerne.

Roskilde Station er den største togpendlerstation på Sjælland

uden for København. I takt med at flere tog flyttes over på

den nye København-Ringstedbane har de togrejsende her

mistet flere tog. Men nu indsætter DSB to ekstra morgentog

til København og et den anden vej. Foto: Jan Partoft.



Ud over de to morgentog fra Roskilde, indsætter DSB også et ekstra morgentog fra København til Trekroner og Roskilde.

- Det er klart, at når vi sender flere tog over den nye bane, vil der være kunder på strækningen mellem Roskilde og København, der får færre tog at vælge imellem. Derfor introducerer vi de her myldretidstog, siger Tony Bispeskov.

relaterede artikler

Ny køreplan forsinker skoleelever 29. november 2019 kl. 17:23

Ny køreplan: Ringsted får international togafgang 16. oktober 2019 kl. 14:06