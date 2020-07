Transportminister Benny Engelbrecht vil have færre cykelulykker på de danske landeveje. Det skal en ny kampagne hjælpe med. Foto: Christian Mikkelsen

Ny kampagne skal give færre cykelulykker

Samtidig var antallet af alvorlige ulykker med cykler på de sjællandske veje oppe på 63 - det højeste i over 10 år.

Billedet er det samme over hele Danmark, og den udvikling skal vendes, mener transportminister Benny Engelbrecht.

Hensyn til medtrafikanter Det er særligt de landeveje, hvor der ikke er cykelsti, der udgør en risiko, og ofte sker ulykkerne ved, at cyklister bliver påkørt bagfra.

Netop derfor skal kampagnen få både cyklister og bilister til at være opmærksomme på hinanden.

»Vi deler vejen« hedder kampagnen, der opfordrer bilister og cyklister til at tage hensyn til hinanden og skabe plads, så ingen kommer til skade.

Det er særligt smalle veje, hvor er der større risiko for sammenstød mellem biler og cykler, der er i fokus, og dem findes der en del af netop i Odsherred og på Møn.

De to områder har traditionelt også mange sommergæster, og da et større antal danskere forventes at holde ferie herhjemme, kan man samtidig forvente flere både cykler og biler på vejene på Møn og i Odsherred.