Husk at tænde for baglygterne, når vejret slår ud med vinter, tåge, sne og regn, og når det er mørkt. Foto: Alfred Hofer/Coloutbox

Ny kampagne: Tænd for baglygterne

Sjælland - 19. november 2019 kl. 08:42 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

sikker trafik: Det er ikke alle biler, hvor baglygterne tænder automatisk, og det kan være årsagen til, at mange kører rundt uden lys i lygterne, selv om det er mørkt eller tåget. Nu skal en ny kampagne sætte fokus på, at bilisterne husker at tænde for baglygterne.

Det er transportministeren, Færdselsstyrelsen og Rådet for Sikker Trafik, der står bag kampagnen. En undersøgelse fra Epinion viser, at seks ud af ti danskere har de oplevet at møde andre bilister uden lys i baglygterne, og heraf siger 13 procent, at de har været involveret i en kritisk situation og for eksempel måtte bremse hårdt op eller undvige.

FAKTA Der skal være lys foran på bilen hele døgnet.

Baglygterne skal være tændt fra solnedgang til solopgang samt om dagen, når der er nedsat sigtbarhed, f.eks. når det regner, sner eller er tåget.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt baglygterne tænder automatisk, kan du starte bilen og derefter gå ud og kigge på baglygterne. Er de ikke tændt, og er det lygtetændingstid, skal du manuelt tænde nærlyset på bilen. Så er der lys både foran og bag på bilen. - Det er afgørende, at vi kan færdes sikkert i trafikken. Derfor ser jeg også med stor alvor på, at så mange bilister ikke har lys i baglygterne. Det er til fare for bilisten og ikke mindst for de mange trafikanter, som bliver mødt med det i trafikken. Det er derfor meget positivt, at Rådet for Sikker Trafik nu gør en ekstra indsats for at sætte fokus på problemet, og jeg håber, at alle bilister vil tjekke deres lys, inden vintermørket for alvor rammer os, fortæller transportminister Benny Engelbrecht.

Reglerne for typegodkendelse af biler er løbende blevet ændret, og det er ikke alle biler, som har baglygter, der tænder automatisk. På nogle biler kan dette ændres af mekanikeren.

- Korrekt lys på bilerne spiller naturligvis en særdeles vigtig rolle for færdselssikkerheden - både når det bliver mørkt men især også, når det er dårligt vejr med regn, sne eller tåge. Det kan være livsfarligt både for én selv og ens medtrafikanter, og derfor råder vi til, at man tjekker sit lys inden man starter køreturen, siger Stefan Søsted, direktør i Færdselsstyrelsen.