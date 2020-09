Corona har sat en bremse for den nystartede forening på flere måder: - Vi kan jo for eksempel ikke lægge brochurer på sygehusene, fordi der kan være virus på, siger Jannik Dall.

Ny forening vil skaffe et feriehus til skleroseramte

De har dannet foreningen Sclerosehuset, der samler penge ind til at etablere en feriemulighed for skleroseramte på Gran Canaria.

- I vores grupper på sociale medier er der ofte folk, der spørger om andres erfaringer med forskellige feriesteder: Er der elevator, hvordan er det at gå med rollator i nærheden? Vi vil så gerne skabe et sted, hvor hele familier kan være sammen og bade i poolen, selvom mor eller far er ramt af sklerose. I Danmark har vi Dronningens Ferieby på Djursland, som er indrettet for mennesker med behov for hjælpemidler, men mennesker med sklerose vil jo også gerne til udlandet. Gran Canaria har så dejligt et klima. Når man er der, mindskes ens smerter. De forsvinder selvfølgelig ikke, men det føles lettere, fortæller Jannik Dall fra Jyllinge.