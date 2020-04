Ny fin dronninge-20'er i cirkulation

På forsiden af den nye mønt er der et portræt af dronningen i profil vendt mod højre. Portrættet er udført af billedhugger Lis Nogel. Langs randen er en ring, hvor der står Margrethe II Danmarks Dronning, og hvor der er et hjerte, som er Den Kgl. Mønts mærke.

Bagsidemotivet viser et motiv bygget op af symboler, som afspejler dronningens valgsprog og refererer til dronningens kunstneriske virke: et hjerte omkranset af 12 sakse, som danner en cirkel. Valgsproget gengives i hjertet, der symboliserer 'folkets kærlighed', og i cirklen, der symboliserer 'Danmarks styrke'. Af saksenes ben kommer der M'er - for Margrethe - til syne, og cirklen leder tankerne hen på mennesker, der står sammen. Bagsiden er designet af grafisk designer Jeanette Skov Jensen.