Ny brystkræft-uddannelse i gang: Vil gøre en forskel for kvinder

Sjælland - 03. august 2021 kl. 16:41 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Efter måneder, hvor tusindvis af kvinder i Region Sjælland i alderen 50-69 år har måttet vente for lang tid på at blive indkaldt til brystkræftscreeninger, har regionen nu taget et første skridt på at få løst problemet med de lange ventetider permanent.

Mandag indtog de første 16 kursister på en helt ny uddannelse til mammografi- assistent nemlig et mørkt klasselokale på professionshøjskolen Absalons campus i Næstved. Går alt som planlagt, vil kursusdeltagerne være færdiguddannede og klar til at indgå i brystscreeningsprogrammet i slutningen af december.

Blandt dem er 52-årige June Lauritsen, der senest har arbejdet som »praktisk blæksprutte« på medicinsk afdeling på Slagelse Sygehus.

- Jeg har gennem de senere år primært haft kontakt med sygehusets medarbejdere og har savnet at være i kontakt med patienter. Det tiltaler mig rigtig meget, at jeg kan gøre en forskel. Både for den kvinde, der sidder over for mig, men også for mange kvinder på kort tid, fortæller June Lauritsen, der oprindeligt er uddannet tandlægeklinikassistent og siden har uddannet sig til social- og sundhedshjælper (sosu).

Glæder sig til at komme i gang 58-årige Marianne Thomasen, der også er begyndt på kurset, nikker.

Hun fortæller, at hun senest har været ansat i den kommunale hjemmepleje, hvor hun havde ansvaret for op imod 60 medarbejdere.

- Jeg følte, at min tid druknede i administration og drift, og jeg har i den grad savnet at arbejde med noget fagligt og have patient-kontakt. Og det giver den her uddannelse mulighed for, så jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang, fortæller hun.

Hver femte stilling besat af vikarer Uddannelsen varer 20 uger med lige dele teori og praksis. Derefter skal de nyuddannede ud at arbejde som mammografi-assistenter. Stillinger, der er svære at besætte med sygeplejersker og radiografer, som der er mangel på. Lige nu er der således syv ledige taburetter i Region Sjælland som mammografi-assistent. Det svarer til hver femte stilling.

- Vi skal blandt andet køre rundt og foretage undersøgelserne i Region Sjællands mammografi-busser, der kører rundt i hele regionen. Det bliver spændende og en privilegeret opgave, vi skal i gang med, siger June Lauritsen.

Om den nye uddannelse og lange ventetider Region Sjælland og Professionshøjskolen Absalon udbyder i fællesskab uddannelsen til mammografi-assistent som det eneste sted i landet.

Uddannelsen tager 20 uger med 10 uger på skolebænken og 10 uger i praktik i en uddannelsesstilling. Uddannelsen afsluttes med to prøver.

Mammografi-assistenterne tager sig typisk af screeningsundersøgelser i det såkaldte massescreeningsprogram, som tilbydes til alle kvinder mellem 50 og 69 år.

Screeningerne skal ifølge de nationale retningslinjer foretages med to år og tre måneders mellemrum. Pga. mangel på radiografer er ventetiden lige nu to år og seks måneder i Region Sjælland.

Hun og Marianne Thomasen er ligesom otte af de øvrige kursister ansat i Region Sjælland. De resterende kursister er ansat i henholdsvis Region Hovedstaden og i Region Syddanmark, der ligesom Region Sjælland mangler hænder til at overholde ventetiderne på brystkræft-området.

Kritik fra radiografer Uddannelsen til mammografi-assistent blev ellers lukket ned i 2012 ud fra devisen om, at radiografer fremover skulle foretage alle screeninger. Men det har der slet ikke været radiografer nok til.

Radiograf Rådets formand Charlotte Graungaard Falkvard udtrykte i et debatindlæg her på Sn.dk i foråret bekymring for kvaliteten i den nye uddannelse.

Efterfølgende har fagforbundet dog alligevel nikket ja til den nye uddannelse. Det har rådet oplyst på en konference for fagfolk om den nye uddannelse før sommerferien.

Ifølge Carsten Varney, der er ledende radiograf på Sjællands Universitetshospital (SUH), er der heller ingen grund til bekymring for kvaliteten på uddannelsen til mammografi-assistent.

- Kursisterne skal i løbet af deres uddannelse foretage 200 screeninger med i alt 800 billeder, der alle skal godkendes af specialuddannet personale, før de må komme op til de afsluttende prøver, som de selvfølgelig også skal bestå. Alle dele af uddannelsen er ligesom underviserne blevet kontrolleret og godkendt af Sundhedsstyrelsen. Så det skal man ikke være bekymret for, siger Carsten Varney.

Masser af ansøgere Han glæder sig over, at der har været 100 kvalificerede ansøgere, både fra det offentlige og den private sektor, til de i alt 16 pladser:

- Det er positivt, at så mange i vores sundhedsvæsen har lyst og mod på at være med til at prøve noget nyt. Der er tale om velkvalificerede ansøgere med forskellig faglig baggrund, så det er meget positivt, siger Carsten Varney.

