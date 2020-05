Foto: Katrine Wied

Ny behandling i Roskilde kan hjælpe 450 blodpropofre hvert år

Sjælland - 06. maj 2020

Op imod 450 borgere, der hvert år rammes af blodprop i hjernen et sted på Sjælland, kan fremover slippe fra slagtilfældet med færre mén, end hidtil. I nogle tilfælde ligefrem reddes fra døden.

På Sjælland Universitetshospital (SUH) i Roskilde kan man gå i gang med at udvide det eksisterende behandlingstilbud til patienter med blodprop i hjernen.

Mandag sagde regionsrådet ja til at bruge anslået 43,8 millioner kroner i år og 68,6 millioner kroner årligt - ud over de 15 millioner kroner, der i forvejen er budgetteret med på området.

Udvidelsen skal sikre, at man fremover hurtigere kan scanne og behandle nogle af de tusindvis af borgere, der hvert år rammes af blodpropper i hjernen.

- For patienter i Region Sjællands yderområder kan vi spare op imod en times transport, når vi ikke længere skal sende dem til Rigshospitalet til behandling. Alene det er altså meget, når tid er den absolut vigtigste faktor, når man skal forsøge at behandle blodpropper i hjernen, fortæller Jesper Gyllenborg, vicedirektør på SUH og tidligere ledende overlæge på neurologisk afdeling på SUH i Roskilde.

Tilbuddet er dog ikke kun ved at komme op og stå for at spare noget køretid på vejene fra eksempelvis Odsherred, Kalundborg og Vordingborg til København. Også to videnskabelige landvindinger spiller ind.

Ny forskning har vist, at det giver mening at behandle nogle patienter helt op til 24 timer efter, blodproppen er indtruffet. I dag er grænsen 4,5 timer. Samtidig er man blevet bedre til at scanne patienterne og fastslå, hvornår blodproppen har fundet sted.

Det er i forlængelse af det, SUH i Roskilde udvider sit blodproptilbud og udvider antallet af hjernescanninger af blodpropofre med cirka 2500 om året. Det skal blandt andet sikres gennem køb af en helt ny MR-scanner, som Region Sjælland netop har fået frie hænder til at bruge 10 millioner på, efter regeringen har fjernet det såkaldte anlægsloft.

For det andet forventer sygehuset at antallet af blodpropopløsende behandlinger øges fra 300 til op mod 600. Samtidig forventer man at kunne sende op mod 150 ekstra patienter til Rigshospitalet, hvor de ved et særligt indgreb via et kateter i lysken, kan få trukket blodproppen ud af hjernen.

Hos Hjerneskadeforeningen er direktør Morten Lorentzen glad for, at Region Sjælland, som den sidste af landets regioner, nu får sit eget tilbud på området:

- Blodpropper i hjernen er den hyppigste årsag til handicap blandt voksne, hvoraf nogle ender i vegetativ tilstand, altså nærmest som en grøntsag. Så jo tættere på borgeren, man kan behandle dem, jo bedre, for det kan være med til at mindske de varige mén efter blodproppen, siger Morten Lorentzen.

Tilbuddet på SUH i Roskilde ventes at komme i gang 1. oktober. Indtil da foregår nye behandlingstilbud i samarbejde med Rigshospitalet.

Når engang Sjællands Universitetshospital i Køge er færdigudbygget, rykker blodprop-behandlingen dertil. Det ventes at ske i 2025 eller 2026.