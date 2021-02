Astrid Krag mener, at der skal handles tidligere i sager med udsatte børn og unge. Foto: Social- og ældreministeriet.

Nu skal børnene først

Sjælland - 01. februar 2021 kl. 13:50 Af Rune Reggelsen Skjold Kontakt redaktionen

Allerede inden den nuværende regering fik magten i 2019 talte Mette Frederiksen (S) om, at hun ville være børnenes statsminister. Nu har hun og regeringen sat handling bag ordene ved at komme med et udspil til ny lovgivning for udsatte børn og unge.

Udspillet blev præsenteret af regeringen i sidste uge, omg mandag fik social- og ældreminister Astrid Krag (S) mulighed for at uddybe udspillet i en livechat med brugerne på sn.dk.

Og der er brug for ny lovgivning på området, mener social- og ældreministeren.

- Når vi mener, der er brug for både ny lovgivning og nye tiltag, så er det fordi, vi kan se, at vi hjælper de mest udsatte børn alt for dårligt. Vi hjælper for sent, når barndommen er gået og de har levet med omsorgssvigt i mange år. Faktisk anbringer vi fem gange så mange 16-årige som tre-årige eller fire-årige - selvom der i langt de fleste sager har været problemer med forældrenes evne til at tage sig af børnene i årene op til. Når vi giver forældrene chance på chance og de ikke lever op til det, så er der hver gang et barn, der betaler prisen. Derfor skal vi handle tidligere, skrev ministeren undervejs i livechatten

Tvangsadoption Udspillet indeholder over 40 forskellige punker fordelt på tre spor, som det hedder i regeringens oplæg.

Dels Flere tidlige anbringelser og mere kvalitet, dels Barnets stemme og dels Overgang til voksenlivet.

Første spor handler om at sikre mere stabilitet tidligt i barnets liv ved blandt andet at anbringe flere børn tidligere og benytte tvangsadoption oftere, end tilfældet er nu. Samtidig skal kvaliteten hos plejefamilier, institutioner og opholdssteder styrkes.

Netop mere brug af tvangsadoption har vækket en del opsigt, og det forstår ministeren godt. Det er heller ikke tanken, at tvangsadoption skal være reglen frem for undtagelsen, fastslog ministeren, da hun blev spurgt til tvangsadoptioner i chatten. Men det er med i udspillet af en grund, fastslår hun.

- Når det kommer til tvangsbortadoption, er det vigtigt at sige, at det jo ikke er noget, der skal anvendes i flæng. Det er i de få, men alvorlige tilfælde, hvor man kan se, at det vil være det bedste for barnet at få en ny familie, enten fordi forældrene ikke kommer til at kunne tage ordentligt vare på barnet i mange år i barndommen, eller hvor plejeforældrene efter flere år er trådt i forældrenes sted, og det vil være det bedste for barnet at få en varig familie. Det vil altid skulle være en konkret og individuel vurdering, lød det fra Astrid Krag.

Retssikkerheden Mange har i den offentlige debat stillet spørgsmål ved retssikkerheden for de forskellige involverede parter, efter udspillet blev præsenteret. Og ministeren påpegede flere gange i løbet af chatten, at der er fokus på retssikkerheden, både for børnene og forældrene.

- Det er vigtigt, at retssikkerheden er i orden i de svære børnesager. Og her er der et stykke vej endnu, ingen tvivl om det. Derfor er det også vigtigt, at man har mulighed for at klage til Ankestyrelsen, skrev ministeren og understregede, at det er Ankestyrelsen og ikke kommunerne, der træffer beslutning om adoption, og at den beslutning kan rejses ved domstolene.

Samtidig lægger hun vægt på, at forslaget bestemt ikke kun indeholder tvang, men også støtte.

- Og så skal vi selvfølgelig sætte ind med forebyggelse og hjælp til de familier, hvor det kan lykkes at give forældrene redskaberne til at tage vare på deres børn, lød det fra Astrid Krag.

Stærk stemme i egen sag Et andet kritikpunkt går på, at Barnets stemme blandt andet indeholder muligheden for, at børn kan være parter i deres egne sager allerede fra de er ti år. Og selvom det er tidligt for et barn at være aktiv part i sin egen sag, så det giver mening, mener Astrid Krag.

- Vi vil give børn en stærkere stemme i deres egen sag - som jo er deres eget liv. Det vil vi blandt andet ved at give børn partsstatus ned til de er 10 år, så de får mulighed for selv at klage over afgørelser og at barnet får ret til at se sagen og udtale sig om den. Og så vil vi have en ret til second opinion, hvis barnet skal hjemgives eller skifte anbringelsessted imod sin vilje. Så barnet over 10 år kan få Ankestyrelsen til at kigge på beslutningen - og for barnet under 10 år skal plejefamilien, venskabsfamilien eller støttepersonen kunne bede om second opinion på vegne af barnet, fastslog ministeren undervejs i chatten.

Udspillet skal nu i Folketinget og gennem behandlinger og forhandlinger. Derfor forventer Astrid Krag ikke en endelig lov vedtaget før tidligst til sommer.

Du kan læse hele livechatten med Astrid Krag herunder.

