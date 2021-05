20 år efter, en lokal brandskole stoppede med art brug fluorstofferne PFOS i brandskum, er op imod 200 borgere blevet forgiftet af kød fra kalve, der har gået og græsset og drukket af vandet fra området omkring den tidligere brandøvelsesplads i Korsør. Regikon Sjælland er gået i gang med at undersøge om der er andre PFOS-forureninger i regionen. Holbæk Sygehus skal nu stå for at hjælpe borgerne med undersøgelser, råd og vejledning.

Nu skal PFOS-ofre undersøges: Mange ubesvarede spørgsmål

Mindst 146 borgere fra Korsør-området, der har spist PFOS-forgiftet kalvekød, har meldt sig til at blive undersøgt for PFOS-forgiftning på Holbæk Sygehus.

