Nu kan du være med til at fejre cyklen

3. juni er af FN udnævnt til Cyklens Dag. Cyklens dag er et led i FNs mål om at forbedre klimaet og skabe en mere sund og bæredygtig verden.

- Det er mit håb, at Verdens Cykeldag vil være med til at åbne øjnene hos regeringer i hele verden - inklusiv den danske - for cyklens potentiale, når det handler om at løse tidens store samfundsmæssige udfordringer, siger direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam.