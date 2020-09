Nu kan du få dine indefrosne feriepenge: Borger.dk bestormes

På sitet blev der også advaret om, at man roligt kunne forvente at sidde i kø i mere end en time.

Dermed kunne man roligt konstatere, at man i Danmark er vild med at få fingrene i de længe lovede penge og benyttede lejligheden til at bestormede sitet.

Hvis man vil have udbetalt pengene, skal man logge ind på borger.dk med sit Nem-ID.

Derefter får man vist det beløb, man kan få udbetalt før tid. Derefter trykker man bestil, hvorefter pengene bliver overført til kontoen efter et stykke tid.

Hvis man vil undgå for meget kø, er det bedst at logge ind tidligt eller sent på dagen.