Fibias kunder kan i dag kun vælge Fibias eget tv- og fibernetprodukt Waao. I løbet af næste år får 370.000 adresser, der har Fibias net liggende ude i vejkanten mulighed for at vælge fire andre bredbåndsselskaber og deres produkter. Pressefoto: Fibia.

Nu igen: Sjællandske fibernet-kunder får endnu en bejler

Tirsdag skrev vi her på Sn.dk, at Fibia havde indgået en aftale med Fastspeed om, at fibernet-udbyderen kan leje sig ind på Fibias net og byde sig til for sjællandske familier og virksomheder i løbet af næste år. I dag kan Fibia så melde ud, at man i foråret 2021 også åbner nettet for den fynsk baserede fibernet og IP-telefoni-udbyder Kviknet.dk.