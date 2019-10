Britt Berglund er vært for programmet, der både skal handle om praktiske og følelsesmæssige emner men også om den frihed, som singlelivet fører med sig. Foto: Agnete Schlichtkrull/Radio4

Nu får singler deres eget radioprogram

Singler får snart deres helt eget radioprogram. Det er den nye landsdækkende radio, Radio4, der går i luften den 1. november, som lancerer programmet »Du er ikke alene« med den kendte P4-vært Britt Berglund som ankerperson. Det fortæller Radio4 i en pressemeddelelse.

I det nye program stiller Britt Berglund skarpt på livet som single. Ikke ud fra en præmis om, at det er forkert eller problematisk, men derimod med en målsætning om at give voksne singler et rum, hvor de kan dele deres erfaringer. En slags tænketank for singler. Det har vi nemlig manglet, mener Britt Berglund, som selv lever livet som single.

-Meget ofte taler vi om singletilværelsen som en afvigelse fra normen. Det at være alene er af en eller anden grund blevet et problem, der skal fikses - med blind dates, datingprofiler og dyre psykologforløb. Der må være en grund til, at så mange lever alene i dag, og det har jeg sat mig for at undersøge nærmere, siger Britt Berglund.

Danske singler er bestemt ikke alene. Antallet af enlige voksne har nemlig været stødt stigende igennem en årrække. I dag lever mere end 1,6 mio. voksne danskere alene - et tal som kun er vokset siden midten af 1980'erne, hvor Danmarks Statistik begyndte at indsamle data. Nogle har selv valgt at bo alene, andre er havnet der ufrivilligt, fordi forholdet gik i opløsning eller partneren gik bort.

Danske singler er bestemt ikke alene. Antallet af enlige voksne har nemlig været stødt stigende igennem en årrække. I dag lever mere end 1,6 mio. voksne danskere alene - et tal som kun er vokset siden midten af 1980'erne, hvor Danmarks Statistik begyndte at indsamle data. Nogle har selv valgt at bo alene, andre er havnet der ufrivilligt, fordi forholdet gik i opløsning eller partneren gik bort.

Et nysgerrigt fællesskab »Du er ikke alene« tager fat i de emner, der betyder noget for danske singlers hverdag. Både de rent praktiske, men også de følelsesmæssige. Det er et nysgerrigt fællesskab, som for eksempel kan handle om, hvordan man som single får det hele til at løbe rundt, når der kun er én indkomst til at dække alle udgifter? Eller hvordan man håndterer sine venners velmenende konstatering af, at de "simpelthen ikke kan forstå, hvorfor du ikke har en kæreste". Men det kan også handle om den store frihed, singletilværelsen fører med sig. Programmet skal således omkring mange emner. Det eneste der ligger helt fast er, at det ikke bliver et datingprogram, hvor profiler skal matches og singler ledes ud af deres vildfarelse. Dem har vi nemlig til overmål i forvejen, forklarer Britt Berglund.

Britt Berglund har lavet radio siden hun som 17-årig første gang begyndte at lave lokalradio. Dengang var det mest for sjov. Sidenhen har hun været speaker på DR1, DR2 og TV3 - og været vært på en række programmer på P4. Hun er for tiden aktuel i det populære radiotalkshow 'Diva & Dario' sammen med kollegaen Dennis Johannesson.

»Du er ikke alene« sender hver søndag fra klokken 20-22 og altså første gang søndag den 3. november.

