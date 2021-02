De ældste borgere, som bor i eget hjem, er inviteret til vaccination på søndag. Foto: Helge Wedel

Nu får oldefar og tipoldemor deres første prik

Sjælland - 05. februar 2021 kl. 11:26 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Da tyskerne besatte Danmark, var de nok for længst kommet ud at tjene hos bønder, i gang med lærepladsen hos snedkermesteren, havde elevplads på det lokale sygehus, enkelte var måske i gang med at studere, nogle var allerede gift og var blevet forældre. Nu oplever de ligesom os andre en verdensomspændende pandemi.

En del af vores ældste medborgere i Region Sjælland har netop fået brev om, at de på søndag kan blive vaccineret første gang mod Covid-19.

- Sundhedsstyrelsen har inviteret 1500 borgere over 95 år til at blive vaccineret fra på søndag. Det er borgere, som bor i eget hjem. De er udvalgt på grund af deres alder. Det som har brug for hjælp til at bestille en tid til vaccination, kan man ringe til vores corona call center på telefon 70 20 42 33. Ellers kan man bestille tid på vacciner.dk, fortæller Trine Holgersen, der er direktør for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Så hvis du har en tipoldemor, oldefar, bedste, mor, far eller ven i aldersgruppen, så kan det være, at de har brug for hjælp til tidsbestillingen og et lift til vaccinationsstedet.

Der kan bestilles tid i vaccinationscentrene i Holbæk, Slagelse, Roskilde, Næstved og Nykøbing F.

Region Sjælland er færdig med at vaccinere ældre, der bor på plejecenter. Og man er stadig i gang med at vaccinere ældre, der får hjælp i hjemmet.

- På nuværende tidspunkt er vi stadig i gang med at vaccinere borgere over 65 år, der får hjemmeplejen og praktisk hjælp i hjemmet, og den gruppe er vi ikke færdige med endnu, siger Trine Holgersen.

Nu gælder det altså de ældste, som ellers klarer sig selv. Regionen oplyser, at man har modtaget vacciner til cirka 1000 borgere over 95 år.

Ifølge Danmarks Statistik boede der i 2020 i alt 1470 mennesker i Region Sjælland, der er 95 år og ældre.

De to ældste i regionen var i 2020 begge 106 år, en kvinde fra Stevns Kommune og en mand fra Lolland.

Ny vaccine - ny plan På onsdag skal Region Sjælland være klar til at kunne vaccinere næsten dobbelt så mange om dagen, som man i dag vaccinerer om ugen.

Ifølge de seneste tal fra Statens Serum Institut har Region Sjælland siden 27. december vaccineret 25.372 mennesker første gang, og 15.571 mennesker er færdigvaccinerede med andet stik.

- Sundhedsstyrelsen har bedt os være klar 10. februar til at kunne vaccinere 14.000 mennesker om dagen, og det bliver vi også. Men vi har ikke modtaget så mange vacciner endnu, siger Trine Holgersen.

På nuværende tidspunkt vaccinerer Region Sjælland med vaccinen fra Pfizer-BioNtech. Den er gået til plejehjemsbeboere, frontpersonale på sygehusene, samt en del ambulancefolk, praktiserende læger, ansatte på plejecentre og den igangværende runde med vaccination af ældre borgere, der får hjælp hjemme.

Når vaccinen fra AstraZeneca kommer til landet, bliver der nationalt lavet en ny prioritering. Den må i første omgang kun bruges til mennesker under 65 år, da den endnu ikke er testet tilstrækkeligt i den ældre målgruppe. Sundhedsstyrelsen har meddelt, at AstraZenecas vaccine bliver prioriteret til sundhedspersonale.