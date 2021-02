Nu er de ulovlige: Så mange har afleveret pebersprays til politiet

I løbet af de to første uger i februar er der mange, der har benyttet sig af muligheden for at komme af med peberspray.

I alt er der afleveret 56 pebersprays til de forskellige borgerekspeditioner på politistationerne i Slagelse, Næstved, Vordingborg, Nykøbing og Nakskov.

Det skrivere Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Men der er stadig plads til flere, så hvis du har en peberspray liggende, kan du frem til den 31. marts 2021 aflevere den hos os.

Siden 1. januar 2019 har man lovligt kunnet købe en peberspray til selvforsvar i eget hjem, men nu rulles ordningen tilbage.

Tilbagerulningen af peberspraysordningen betyder, at det fra 1. februar 2021 er blevet ulovligt at erhverve, besidde, bære og anvende peberspray i eget hjem og på offentligt tilgængelige steder uden særlig tilladelse.

Men i en overgangsperiode, som altså løber frem til den 31. marts 2021 kan man som borger uden konsekvenser aflevere sin peberspray hos politiet.

I samme periode er det derfor også lovligt at transportere en peberspray, hvis man er på vej hen for at aflevere den på et af politiets afleveringssteder.

Der er stadig god tid til at få ryddet op og få afleveret peberspray til politiet.

Kom endelig ind med den, så du ikke risikerer at "brænde inde" med den, for efter 31. marts bliver det jo strafbart at opbevare peberspray i eget hjem.