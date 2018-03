Nu åbner Skat op: Se årsopgørelsen 2017 allerede nu

Det er allerede nu muligt for 4,6 millioner borgere at se årsopgørelsen for 2017.

Det oplyser Skat i en pressemeddelelse.

Frem til den officielle åbning på mandag testes systemerne - hvilket gør, at man allerede nu kan se sin årsopgørelse. Interessen for årsopgørelsen er ofte stor.

En kø-funktion sikrer, at SKATs systemer kan håndtere de mange besøg. Også i år vil det være muligt at få svar på spørgsmål i weekenden via sociale medier.

Årsopgørelsen er officielt først klar på mandag den 12. marts. Men allerede nu har SKAT gjort det muligt for de 4,6 millioner borgere, der får en årsopgørelse at se deres årsopgørelse. SKAT har valgt at åbne for test af årsopgørelsen.

- Vi er allerede nu klar til at afprøve brugen af systemerne. Vi har derfor valgt at åbne før planlagt for de mange interesserede borgere. Vi bruger weekenden til at sikre, at alt virker som det skal og for at få finjusteret vores systemer. Da vi bruger weekenden som en testperiode, kan borgerne måske opleve, at systemet kommer til at køre ustabilt, samt at der eventuelt kan være begrænset adgang fra udlandet, siger Jørgen Bo Madsen, der er kontorchef i IT i SKAT.