Norsk frygt for covid kan påvirke turismen

Hvis antallet af smittede pr. 100.000 indbyggere i de to regioner overstiger 20 - set i tilbageblik fra de seneste to uger - indfører Norge et krav om karantæne i 10 dage for nordmænd, der vender hjem fra Region Sjælland og Region Midtjylland. I øjeblikket er det samlede smittetal pr. 100.000 indbyggere i Region Sjælland på 26,5, og i Midtjylland er det 42,3.