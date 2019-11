Region Sjælland har end ikke råd til at låne 660 millioner kroner til at forny de nedslidte skinner på Østbanen. Foto: Elmer Madsen

Nordsjællandske togskinner fornyes - Region Sjælland fattes penge

Sjælland - 04. november 2019 kl. 13:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Region Sjælland er der ingen mulighed for at betale 660 millioner kroner til at renovere de nedslidte skinner på Østbanen. Men hos naboregionen Hovedstaden har politikerne netop afsat 500 millioner kroner til at modernisere de fem lokalbaner i Nordsjælland inklusiv skinner, broer, overkørsler og signalanlæg samt nye tog på Nærumbanen.

Sn.dk spurgte Peter Jacobsen (DF), næstformand i Region Sjælland og formand for udvalget for regional udvikling, hvorfor Region Sjælland ikke har sparet pengene op.

Kan ikke betale renter og afdrag - Vi har været igennem flere sparerunder på området for regional udvikling, og selv om vi har kendt til udfordringen på Østbanen, er det kommet bag på os, at skinnerne er så slidte nu. Vi havde regnet med at have tre-fire år mere. Men vi kan end ikke betale renter og afdrag på et lån på 660 millioner kroner, siger Peter Jacobsen.

Fakta Tølløsebanen har tidligere været truet af lukning.

Men skinnerne endte med at blive renoveret i 2016.

I dag kører Østbanen på nedsat kraft, fordi skinnerne er nedslidte.

Det vil anslået koste 660 millioner kroner at reparere.

Region Sjællands fire lokalbaner har flest kilometer jernbanespor sammenlignet med strækningerne i de øvrige fire regioner. Han påpeger, at Region Sjælland prioriterer den kollektive trafik højt og bruger den største andel af budgettet på busser og tog sammenlignet med de øvrige regioner.

- Hvis vi skulle have sparet op til reparation af skinnerne på Østbanen, så ville vi have været nødt til at spare endnu mere på busser samt uddannelse og erhvervsudvikling (der er en del af budgettet til regional udvikling, red.). I de sidste 10 år har regionerne forsøgt at råbe Folketinget op, fordi den regionale trafik er underfinansieret. Det er ganske deprimerende.

Et enigt udvalg for regional udvikling samt forretningsudvalget i Region Sjælland er klar til at bede Banedanmark overtage ansvaret for skinnerne på Østbanen, Odsherredbanen, Tølløsebanen og Lollandbanen.

Billetpris giver ikke nok Det er samme selskab - Lokaltog A/S - som står for togene, der kører på de fem lokalbaner i Nordsjælland og de fire i Region Sjælland.

Men økonomien til at holde skinnerne vedlige er vidt forskellig i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

- Det giver faktisk ikke rigtigt mening at sammenligne Region Sjælland med Hovedstaden, vi ligner i højere grad Nordjylland. Vi betjener tyndtbefolkede områder med busser og tog, og billetprisen betaler kun 40 procent af udgiften, hvis vi er heldige. I Hovedstaden er det snarere 75-80 procent, siger Peter Jacobsen.

Med andre ord, hver gang du stiger på et lokaltog eller en bus i Region Sjælland, betaler du under halvdelen af, hvad din rejse i virkeligheden koster.

