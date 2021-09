Se billedserie Mette Touborg, formand for Madens Folkemøde, var glad for endelig at få skudt folkemødet i gang på Engestofte Gods. Foto: Lars Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Noget for enhver smag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Noget for enhver smag

Sjælland - 25. september 2021 kl. 10:30 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Madens Folkemøde slog fredag portene op til debatter, workshops og masser af stande og madboder. Ud over spændende gastronomiske smagsprøver og lækker mad er det klima og bæredygtighed, der går igen i det tætpakkede program.

Læs også: Intet monopol på grøn mad

Stormen havde i store træk lagt sig, regnen holdt sig væk fra Engestofte Gods og uden coronarestriktioner blev Madens Folkemøde 2021 fredag skudt i gang for fulde drøn.

På scenen stod Guldborgsund-borgmester John Brædder. Godt tilfreds med fremmødet og vejret - og stadig høj på Nykøbing FC's pokalsejr over FC København et par dage forinden.

- Det er jo sådan noget, der rigtig binder by og land sammen, sagde han med et smil og synlig lokalpatriotisk stolthed fra scenen, hvor han fik selskab af formand for Madens Folkemøde, Mette Touborg, borgmesterkollega Holger Schou Rasmussen fra Lolland Kommune, Jan Hendeliowitz fra regionsrådet i Region Sjælland, fødevareminister Rasmus Prehn og Sarah Lund fra Klimatorium i Lemvig.

Sidstnævnte overrakte i øvrigt en klimastafet til Jan Hendeliowitz, som bringer den videre til Region Nordjylland, inden stafetten, efter at have været landet rundt, lander på Christiansborg - forhåbentligt med en ordentlig stribe anbefalinger til gavn for klimaet.

Det hele værd Det var da også en glad og lettet folkemøde-formand, vi mødte efter den officielle åbning.

- Det er det hele værd. At have planlagt det hele én gang, udskyde og aflyse det på grund af corona - og så planlægge det hele igen - er jo en udfordring for så ungt et folkemøde. Men det har været fantastisk, og man mærker, at branchen støtter op omkring det. Der var så mange ønsker om at komme på programmet. Der er så mange, der gerne vil være hernede i de forskellige stande. Man mærker virkelig, hvor stor betydning mad og fødevarer har for os alle sammen, siger Mette Touborg, som samtidig glæder sig over, at det er lykkes at lokke så mange til Lolland.

Madens Folkemøde Madens Folkemøde finder i år sted den 24.-25. september på Engestofte Gods på Lolland.

Madens Folkemøde fandt sted første gang i 2019.

I år der der flere end 150 punkter i programmet.

Ud over debatter er en lang række producenter, brancheforeninger, spisesteder med mere repræsenteret på folkemødet.

En række partnere står bag arrangementet. Hovedpartnere: Nordea Fonden, Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, Muld Lolland-Falster, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, Promilleafgiftsfonden for Landbrug og Landbrug & Fødevarer. Folkemødepartnere: 7 Eleven, Coop, REFA, Beierholm, Dagrofa, Tuborg Fondet, Plan Danmark. Samarbejdspartnere: CELF, Marius Pedersen, Genkrus, Greenway og Lolland Falster Lovestorm. - Det er selvfølgelig vigtigt for hele Danmark, men især for denne her egn og for Sjælland, siger hun.

De lokale og bæredygtige fødevarer går igen rigtig mange steder i folkemødets stande og madboder. Om det så er den røgede gedeost fra Gedser Røgeri, svinekødet i flæskestegssandwichen fra Meyers, producenter af fermenterede grøntsager, høsten fra den lokale mark på Lolland, workshoppen med mad af invensive arter eller noget helt andet, kommer man ikke uden om den bæredygtige dagsorden.

- For nogle år siden var der ikke mange, som talte om kødfrie dage - det gjorde jeg heller ikke selv. Men det er virkelig kommet ind i folks bevidsthed - og de bæredygtige og grønne måltider forventes nu i langt højere grad fra vores yngre generationer, der med god grund kræver, at vi tager ansvaret på os, siger folkemøde-formanden, og glæder sig over, at Madens Folkemøde blev brugt til at viderebringe klimastafetten:

- Jeg kan godt lide, at de drøftelser, der foregår i de enkelte regioner, bliver kædet sammen, så vi får bragt den viden og den fokus videre til glæde for alle.

Afstanden skal mindskes Mette Touborg er tidligere borgmester i Lejre Kommune, der i øvrigt gennem en del år har huset mange lokale fødevareproducenter med fokus på det grønne og bæredygtige.

- Nu er det et folkemøde, og der er det selvfølgelig vigtigt, at branchefolk - uanset om det er landmanden, kokken, producenten eller noget helt fjerde - mødes med hinanden og får udvekslet erfaringer og idéer. Heldigvis er der også mange fra »folkedelen«, som har lyst til at stille nogle spørgsmål og blive klogere på nogle ting. Så jeg håber selvfølgelig, at det her kan være med til at flytte den enkeltes interesse og fokus, så endnu flere tager stilling til og tænker over deres mad og madproduktionen, siger Mette Touborg.

- Jeg håber, at man - for eksempel når man står og laver søndagsfrokosten eller aftensmaden - får talt med sine børn om, hvad det er for nogle råvarer, vi bruger og hvor de kommer fra. Så den afstand til det, vi putter i vores mund ikke bliver alt for stor. Den samhørig, der er mellem os, råvarerne og maden, har fortjent langt større fokus. Det håber jeg, at Madens Folkemøde kan hjælpe med til, slutter hun.

relaterede artikler

Fra Indonesien til Odsherred 25. september 2021 kl. 10:30