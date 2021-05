De aldrende IC2-tog (th.) skal udskiftes inden udgangen af 2025, og de ser ud til at blive afløst af batteritog. Til venstre ses de nyere Lint-tog, der har lit flere år på lokalbanerne endnu, før de de er udskiftningsmodne. Foto: Marianne Nielsen.

Nikker ja: Batteritog på vej til sjællandske lokalbaner

Sjælland - 03. maj 2021 kl. 21:47 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

De togrejsende på Odsherredsbanen, Tølløsebanen, Østbanen og Lollands-banen kan om få år vinke farvel til de gamle dieseldrevne IC2-tog for i stedet at stige ind i nye batteritog.

Et enigt regionsråd i Region Sjælland nikkede mandag aften ja til, at Lokaltog, der driver de fire lokalbaner i Region Sjælland og samt lokalbanerne i Region Hovedstaden, må gå i gang med at anskaffe 14 nye batteritog til regionen. Det svarer til halvdelen af alle regionens tog.

I løbet af bare få år er prisen for batteritog faldet voldsomt, og regionens administration skønner, at de samlede udgifter til togdrift kun vil stige 2-2,5 millioner kroner om året, hvis man går over til batteritog.

- Jeg vil sige, at vi med den her beslutning tager det første store skridt mod en grøn omstilling af lokalbanerne. Den merpris, vi kigger ind i på driften, er langt mindre, end det, vi så ind i for bare få år siden, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) til avisen efter mødet.

De Konservatives gruppeformand, Christian Wedell-Neergaard, hæftede sig på mødet ved, at de nye tog ikke bare er grønne, men »leverer stort set samme service i form af fart og siddepladser som de eksisterende tog«.

Enhedslistens gruppeformand, Bruno Jerup, påpegede, at partiet for få år siden blev afvist blankt, da man dengang foreslog at indkøbe batteritog.

- Nu er vi på relativt kort tid nået til et sted, hvor vi kan udskifte halvdelen af vores tog med batteritog for stort set samme økonomi som i dag. Vi kunne derfor godt tænke os, at man lavede en samlet plan og strategi for, at vi gør resten af vores togpark CO2-fri. Ikke nødvendigvis via tog på batterier, men i hvert fald emissionsfri tog, sagde han.

Et forslag, der blev taget positivt op af de øvrige partier.

Mens prisen for at køre rundt med batteritog kun er lidt dyrere, end i dag, er det uklart, hvor de cirka 30,5 millioner kroner, det anslås at investere i ladestationer i Tølløse, Nykøbing Sj. og Nakskov, skal komme fra.

Jens Ravn, der er næstformand i Region Sjællands udvalg for regional udvikling (V), håber ligesom resten af regionsrådet, at staten - eller måske EU - kan give en økonomisk håndsrækning.

- Vi har for nylig indgået en klimasamarbejdsaftale med Transportministeriet. Det kan måske bane vejen for, at de kan hjælpe den grønne omstilling på vej. Der er også forskellige statslige grønne puljer og i yderste konsekvens EU-udviklingsmidler at søge. I værste fald, må vi selv rejse pengene. Vores budget på området er i forvejen presset. Men det er omvendt heller ikke fuldstændig uoverskueligt, hvis vi eksempelvis kan tage det over et 30-årigt lån, siger Jens Ravn.

Går alt efter planen kan de 14 nye batteritog komme på skinner omkring årsskiftet 2025 og 2026.