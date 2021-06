Derhjemme og online. Sådan har mange elever fra ZBC?s otte afdelinger på Sjælland mødt elevcoach Ken Sølvhøj. Den digitale samtaleform var tænkt som en nødløsning, men virker godt på frafaldstruede elever, som også fremover kan vælge at møde ZBC?s tre elevcoaches online. Foto: ZBC

Send til din ven. X Artiklen: Nedlukning har skabt overraskende resultater for frafaldstruede unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nedlukning har skabt overraskende resultater for frafaldstruede unge

Sjælland - 10. juni 2021 kl. 10:04 Kontakt redaktionen

En god snak kan være afgørende for en ung, som overvejer at stoppe på sin uddannelse. Og samtalen må gerne være digital - ja, faktisk kan det være en fordel, hvis den finder sted online. Sådan er konklusionen på ZBC (Zealand Business College), som er en af Danmarks største erhvervsskoler med otte afdelinger på Sjælland.

Her har skolens tre elevcoaches, der er ansat som led i socialfondsprojektet »Inklusion af frafaldstruede elever«, siden nedlukningen i 2020 skiftet fysiske møder ud med online-samtaler med elever, der af forskellige årsager er frafaldstruede.

Resultatet har været overraskende positivt, og de digitale samtaler bliver fremover en fast mulighed for eleverne, fortæller elevcoach Ken Sølvhøj, ZBC:

- Der har vist sig at være store fordele ved at snakke med eleverne online. Tidligere kunne vi ikke rykke ud med kort varsel, fordi vi er spredt på mange adresser, men nu beder vi blot eleven om at gå til en computer - og de kan snakke med mig med skærmen lukket, hvis de vil. Det har skabt en tryghed hos vores elever, hvoraf nogle er introverte. Mange elever har sagt til mig, at de ikke var mødt op til samtalen, hvis den ikke havde været online, og jeg har ikke haft en eneste elev, som har valgt samtalen med mig fra, fordi den foregik digitalt.

Kæmpe udfordring ZBC's tre elevcoaches er et delprojekt under det store EU-projekt, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har støttet med ni millioner kroner fra EU's Socialfond. Elevcoach-projektet arbejder med fastholdelse af elever. Samtidig gøres der i projektet en indsats for at skabe en bedre overgang fra FGU (Forberedende Grunduddannelse), der forbereder unge under 25 år til en ungdomsuddannelse eller job.

Projektet drives af CELF, Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster, og det havde været i gang i lidt over to måneder baseret på fysiske møder mellem elever og elevcoaches, da Covid-19-nedlukningen ramte uddannelsessystemet i marts sidste år.

- Nedlukningen har været en kæmpeudfordring for gennemførelsen af vores projekt, og det har også været en udfordring for vores målgruppe, som har behov for erhvervsvejledning og mentorskab, siger Claus Brandt Kristensen, overordnet projektleder ved CELF

Han fortæller, at ZBC's elevcoaches ikke havde regnet med, at de skulle arbejde online. Planen var, at de skulle mødes fysisk med eleverne og for eksempel tage en »walk-and-talk«.

- Men da nedlukningen kom, gik de benhårdt over på online-vejledning og -coaching. I starten var det meget besværligt at rekruttere unge til projektet, men nu kan vi se, at ZBC fastholder flere elever end tidligere, og det var ikke sket uden dette projekt, siger Claus Brandt Kristensen.

Udvides til alle Foreløbig har 186 elever deltaget i digitale samtaler, og 83 procent af de elever, der har talt med en elevcoach, fordi de overvejer at stoppe på deres uddannelse, har alligevel valgt at fortsætte uddannelsen. Frafaldsprocenten blandt de udfordrede elever er generelt reduceret på ZBC efter elevcoach-projektet, og det glæder Claus Brandt Kristensen:

- Vi får flere og flere elever i den gruppe, som er udfordrede, og vi har rigtig mange elever, som har »ondt i livet« og »ondt i sjælen«. Det kan få konsekvenser, for der er dårligere plads på arbejdsmarkedet, hvis du ikke kan tilpasse dig.

ZBC tilbyder erhvervsuddannelser, gymnasiale erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium og handelsgymnasium i otte byer på Sjælland. Efter succesen med online-samtalerne udvides elevcoach-projektet, så samtaler tilbydes samtlige 6000 elever i ZBC's otte afdelinger - uanset om det er i Kalundborg, Holbæk eller Vordingborg. Elevcoachen forklarer, at der er mange medfølgende fordele ved online-samtalerne:

- Vi ser, at vi kan mødes med eleverne med fuldt ud samme udbytte, som da det foregik fysisk, og vi sparer desuden en masse tid, kørsel og planlægning, siger Ken Sølvhøj og tilføjer, at den nye løsning passer til behovet hos mange elever:

- I den offentlige debat har det fyldt meget, at eleverne har haft det svært derhjemme under nedlukningen. Men nogle elever har faktisk haft det godt derhjemme, især introverte elever, som har det svært i store grupper. De er blomstret op og har haft stort udbytte af hjemmeundervisningen.