Det vil koste cirka 62 millioner kroner at genopføre sygehusvaskeriet, der nedbrændte totalt i juni 2018. Foto: Hans Jørgen Johansen.

Nedbrændt sygehusvaskeri skal genopføres i en anden by

Sjælland - 25. februar 2020 kl. 11:23 Af Tine Fasmer og Tomas Revsbech

Meget tyder på, at det store sygehusvaskeri i Holbæk, der brændte ned til grunden i juni 2018, bliver genopført og udflyttet til en mindre by i Nordvestsjælland.

Efter et møde i regionsrådets Forretningsudvalg mandag skal det nu undersøges, om sygehusvaskeriet, der blandt andet vasker sengetøjet fra sygehusene i Køge, Roskilde, Holbæk og Slagelse, skal genopføres i enten Svinninge, Jyderup eller Svebølle.

- De tre placeringer, der nu er i spil, er alle sammen steder, hvor man relativt nemt kan pendle til fra hele Nordvestsælland med bil, men også med kollektiv trafik. Det, der blandt andet skal ses nærmere på nu er, hvordan det ser ud i forhold til transport af vasketøj til og fra vores sygehuse, fortæller regionsrådsformand Heino Knudsen (S) til Sn.dk

Med vaskeriet følger et sted mellem 40 og 50 jobs, primært ufaglærte jobs. Og både Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner har offentligt meldt ud, at de havde egnede steder til en placering.

I den foreløbige udvælgelse har man også skullet kigge på risikoen for at belaste skoleveje og boligområder med tung trafik, såvel som muligheden for adgang til rigelige mængder af vand.

Venstres politiske leder i regionsrådet, Jacob Jensen, understreger, at man mangler at analysere de tre udvalgte byer »til bunds«, før man tager en endelig beslutning om placeringen.

- Der er rigtig mange hensyn, der er med i de her overvejelser. I yderste konsekvens kan det være, at undersøgelserne viser, at ingen af de tre steder er velegnede. Men så er der altså tale om en ny situation, som vi så må se på, siger han til Sn.dk

Opførelsen af et nyt sygehusvaskeri koster omkring 62 millioner kroner. Det er aftalt politisk, at vaskeriet drives af regionen selv i de to første år efter, det er genopført, hvorefter driften skal sendes i udbud.

Ud over at betjene sygehusene i fire byer, tager sygehusvaskeriet sig også af vaskeopgaverne for psykiatrien i Roskilde og Slagelse samt sundhedscenteret i Kalundborg.

Siden vaskeriet nedbrændte har vaskeriopgaverne været delvist varetaget af et privat firma samt vaskeriet på Nykøbing F. Sygehus.