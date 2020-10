Natten til søndag får du en time længere at sove i

Sommertiden lakker mod enden og natten til søndag sættes urene én time tilbage. Skiftet til vintertid forgår klokken 2.59 natten til søndag, hvor urene sættes tilbage til klokken 2.

Sommertiden i Danmark strækker sig fra sidste søndag i marts til sidste søndag i oktober. Formålet med indførelsen af sommertid er blandt andet at spare energi til belysning, men om det virker er stadigvæk omdiskuteret. Men det gjorde god mening for over 100 år siden, hvor sommertiden blev indført den 30. april 1916 i Østrig og Tyskland for at spare på energien, der var en mangelvare under den Første Verdenskrig. Danmark fulgt trop den 21. maj i samme år.

I 2019 behandlede EU et forslag om at afskaffe sommertid, for at undgå skiftet mellem sommertid og normaltid. Her kan de enkelte lande så selv vælge en fast tidszone. Ifølge forslaget skal sommertiden får sin afslutning i 2021. Forslaget er godkendt af Europaparlamentet, men skal også godkendes af Rådet For Den Europæiske Union, før det kan bliver implementeret i medlemslandene.