Næstved Sygehus er under forandring. Blandt andet flytter kommunens hjemmepleje ind med 20 akutsenge. Foto: Robert Fischer Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Næstved Sygehus er under forandring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Næstved Sygehus er under forandring

Sjælland - 03. februar 2020 kl. 20:34 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ingen grund til at tro, at Næstved Sygehus er ved at lukke og slukke.

- Det er glædeligt, at der kommer mere liv i sygehuset.

Det understregede Kirsten Devantier (V), da Region Sjælland mandag tog stilling til noget af et puslespil.

Regionsrådet enedes om at lægge brikkerne således.

Næstved Kommune flytter ind i højhuset med 20 nye akutpladser på 11. etage. Akutpladserne er en del af kommunens hjemmesygepleje. Det er et tilbud til patienter, der ikke har behov for en sygehusindlæggelse, men har brug for særlig observation, pleje eller behandling i en periode.

Ambitionen er at starte et banebrydende samarbejde i Danmark mellem region og kommune til gavn for borgerne, udtaler regionsrådsformand Heino Knudsen (S):

- Vi har en klar strategi om at tilbyde borgerne et nært sundhedsvæsen, der hænger sammen. Det er afgørende, at den enkelte borger er hovedpersonen og føler sig tryg. Derfor vil vi nu skabe rammerne for et endnu tættere samarbejde mellem region og kommune.

Borgmester i Næstved Carsten Rasmussen (S) hilser regionsrådets beslutning velkommen - til gavn for kommunens ældre borgere og borgere med kroniske sygdomme:

- Jo flere af de sundhedstilbud, der kan klares tæt på Næstved, jo bedre for borgerne. Så jeg er meget tilfreds med, at regionsrådet nu har banet vejen for, at vi kan skabe et fælles tilbud med høj kvalitet og tryghed, udtaler borgmesteren i en pressemeddelelse.

Kræftpatienter op i højden Kræftafdelingen flytter igen op på 12. etage.

Afdelingen var ellers flyttet ned i underetagen, hvor føde- og barselsafdelingen, der er flyttet til akutsygehuset i Slagelse, havde frigjort en-sengsstuer. Sidste år afgjorde et flertal af politikerne i regionsrådet, at kræftpatienter fortsat skal kunne indlægges i Næstved (i stedet for at flytte til Roskilde). I hvert fald indtil 2025, hvor al kræftbehandling samles i Køge.

Region Sjællands E-hospital flytter også ind på Næstved Sygehus. E-hospitalet står for udviklingen af flere virtuelle konsultationer, hvor sygehusenes læger og sygeplejersker kommunikerer med borgere via videoforbindelse.

Specialsygehus udvider Næstved Sygehus udvider også Center for Neurorehabilitering fra 20 senge med tre-fem ekstra for at komme ventetiden til livs.

Centret står for specialiseret genoptræning af patienter med moderate og svære hjerneskader efter blodpropper, hjerneblødning, kranietraumer og følger efter hjertestop. Centeret modtager patienter fra hele Region Sjælland, der genoptrænes i l tale, balance, koncentration, spisning, indkøb og andre almindelige aktiviteter i hverdagen. Indlæggelsen varer typisk 4-8 uger. Næstved Sygehus får også plads til ambulant behandling af mennesker med hjerneskade.

I alt ombygges Næstved Sygehus for 68 millioner kroner.

Strålebehandling i 10 år mere Frem til 2030 er der fortsat strålebehandling af kræftpatienter og onkologisk ambulatorium i Næstved, hvor kræftramte får kemoterapi og anden ambulant behandling. Men det skal efter planen også flytte til Køge, når strålekanonerne er udtjente.

Sygehuset skal blandt også fortsat stå for planlagte operationer inden for ortopædkirurgi (knogler og led) og urologi (urinveje), ligesom nyrepatienter også skal have dialyse i Næstved. Desuden er der stadig tværfagligt smertecenter.