Nabo-app viser slikkort til halloween

Nu kan man bruge app'en Nextdoor til at fortælle, at man gerne vil have besøg af små zombier, skeletter og andre uhyggelige væsner.

Selvom halloween stadig er en ny tradition i Danmark, så breder skikken sig, og det er blevet mere populært, at børn klæder sig ud som vampyrer, spøgelser og andre skræmmende væsner for at gå rundt i nabolaget og spørge efter slik på Allehelgens Aften den 31. oktober.

I Nextdoor kan man i år finde et særligt halloween »slik-kort«. Det nye slik-kort er et kort over det lokale nabolag, hvor man kan markere sit hus med et gult bolsje-ikon, og dermed vise sine naboer, at man er »halloween-klar« og gerne vil dele slik ud til børnene, hvis de banker på under deres »slik eller ballade«-runde. På den måde behøver man ikke længere gætte sig til, hvilke døre man kan banke på uden at forstyrre og møde sure miner.

Kortet gør det desuden muligt via app'en på forhånd at planlægge børnenes rute, så man ved, hvor de går hen, eller man kan tage halloween-slik-kortet med på farten via Nextdoors mobilapp.