En ulv blev for leden dræbt, og er dermed et eksempel på, at det kan være svært for mennesker og visse typer dyr at leve tæt sammen.

Når dyrene kommer i vejen

Sjælland - 02. maj 2018 kl. 10:40 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nyligt blev en ulv skudt og dræbt i det vestlige Jylland. Her på Sjælland bliver der med jævne mellemrum fundet dræbte rovfugle. Røde glenter og havørne falder med jævne mellemrum for gift serveret i lokkekadavere - de forgiftede kadavere er formentligt lagt ud til andre dyr, blandt andet ræve og måger, men rovfuglene spiser dem også. Ulve og ørne er fredede og har allerede været udryddet i Danmark tidligere, og selvom store dele af befolkningen vil beskytte dem, så bliver de dræbt med mellemrum.

Men hvorfor er det sådan? Det har avisen spurgt Zoologisk Haves videnskabelige direktør, Bengt Holst, om.

- Helt generelt har vi svært ved at leve med dyr, der kommer på tværs af vores eget liv. Det gør rovfugle og andre rovdyr eksempelvis i forbindelse med fasanopdræt og sådan noget. Det, de tager, er ænder, fasaner og agerhøns, som er udsat til jagt. Nogle jægere eller fugleopdrættere er ikke interesseret i, at der kommer konkurrence fra andre om byttet. Som blandt andre rovfugle kan finde på. Hvad ulven angår, kan det være de husdyr, vi har på markerne, som kan være udsatte, siger han.

Lever ved føden

Rovfuglene, som vi efterhånden har mange af på Sjælland, vælger ligesom andre rovdyr, ifølge Bengt Holst, at være på steder, hvor de føler sig trygge, og det er let at finde føde. Og hvis det er de samme steder, som vi mennesker har valgt at bruge til vores aktiviteter, så kan det gå galt.

- Så udrydder vi dem, som generer os i den sammenhæng. Det er derfor det blandt andet kan gå ud over rovfugle, siger Bengt Holst.

Men der er tale om et fåtal, som går så langt. For det er ikke populært at slå sjældne dyr ihjel.

Naturen har for mange menneskers vedkommende en værdi i sig selv. Folk tager ud i naturen og nyder at se på de forskellige dyre- og plantearter, mens naturen for andre har en udnyttelsesværdi.

Hvad skal vi med naturen?

Derfor er det også langt hen ad vejen et spørgsmål om, hvordan vi ser på naturen i det hele taget.

- Og så kommer vi op i en hel anden diskussion; hvad vil vi med vores natur? Som vi diskuterer det nu, snakker vi her i landet ofte om naturen ud fra værdien af udnyttelsen. Man glemmer dem, som bare gerne vil nyde naturen. Dem hvor naturen har en værdi i sig selv, siger Bengt Holst. Han forklarer, at de der tager ud og nyder naturen gerne vil se de store, spændende, gerne sjældne eller flotte dyr. Eksempelvis ørne, glenter og ulve. Eller tigre og leoparder, hvis vi er ude at rejse.

- Langt de fleste danskere går ind for en mangfoldig natur, og synes det er spændende at bevare naturen og dens mange spændende dyrearter. Langt de fleste synes også, at vi skal bevare tigere og leoparder. Men når det pludseligt kommer ind i vores egen baghave, så er vi tilsyneladende ikke længere så rummelige. Så begynder vi at snakke om "ønskede" og "uønskede" dyr og vil for nogles vedkommende have de "uønskede" dyr udryddet. Vel vidende, at vi selv forventer, at man i sydøstasien siger ja til at bevare tigeren, selv om det dér koster menneskeliv. Det hænger jo ikke helt sammen, siger Bengt Holst.

Den farlige kronhjort

Han forklarer, at der selvfølgeligt er forskel på ulve og rovfugle. Bengt Holst siger, at ulven har et imageproblem, som betyder, at vi er mere bange for den, end for andre dyr, som potentielt er mindst lige så farlige.

- Eventyr som Rødhætte og ulven kender vi alle, og den har gjort kæmpe skade på ulven, fordi den har sat sig i os alle sammen fra barns ben. Det har været med til at give os en grundliggende frygt for ulve. Men faktum er jo, at der er kommet langt flere mennesker til skade ved angreb fra kronhjorte eller hunde, end der er på grund af ulve - men der er jo ikke nogen, der har tænkt sig at skyde hverken kronhjorte eller hunde bort af den grund.