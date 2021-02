Hvis Argos kan konkurrere sig til at være effektiv og tage hensyn til miljøet, kan anlægget overleve. Men andre affaldsanlæg skal lukke. Nu bliver det konkurrence, som afgør skæbnen.

Myndigheder hælder KL's »dødsliste« ned ad brættet

Duer ikke. Det er den helt korte konklusion efter, at Energistyrelsen fredag har orienteret forligskredsen i Folketinget om deres syn på Kommunernes Landsforenings plan for at reducere mængden af affald, der forbrændes i Danmark.