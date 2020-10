d Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Mutationer kan spænde ben for vaccine

Sjælland - 14. oktober 2020 kl. 12:15 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Danmark: I går meddelte Statens Serum Institut, at man er bekymret for, at der blandt de mutationer, der udvikler sig blandt minkbesætningerne, kan være nogle, der gør en kommende vaccine mindre effektiv. Det skriver DR Nyheder.

Sundhedsminister Mogens Jensen (S) gik samtidig ud og sagde, at det blandt andet var denne frygt, der gjorde, at myndighederne har valgt at slå hårdt ned og kræve at også raske besætninger skal aflives, hvis de ligger mindre end 7,8 kilometer fra en smittet minkfarm.

- Så vil det betyde, at den vaccine, vi er ved at udvikle til mennesker, ikke kan anvendes, og det er jo en alvorlig situation, sagde ministeren i går til DR om mutationsbekymringen.

Efter udmeldingen fra Statens Serum Institut, om at smittespredningen på danske minkfarme risikerer af føre til mutationer, der vil gøre en coronavaccine mindre effektiv, forstærker flere partier nu kravet om at forbyde minkavl i Danmark.

- Der er ingen tvivl om, at det mest sikre er ikke at have nogen mink i Danmark, og derfor så siger vi også fra SF's side: Der skal ikke sættes nye mink i verden efter næste pelsningssæson, siger SF's sundhedsordfører Carl Valentin til DR.

Samme toner lyder fra Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund.

- Det er en særdeles bekymrende udvikling. Det her er simpelthen en for stor risiko at løbe i forhold til at forestille sig, at en potentiel vaccine kan være ineffektiv, siger Peder Hvelplund.

Virusfabrikker Minkene i Nordjylland er smittet med en særlig variation af coronavirus, og den samme mutation er fundet hos smittede mennesker i området, fortæller overlæge Anders Fomsgaard, ansvarlig for virusforskning og udvikling hos Statens Serum Institut.

- Bekymringen er, at virus muteret i de her mink kommer ud i samfundet og smitter mennesker med en virusstamme, som er ufølsom over for de vacciner, som man udvikler, siger han til DR Nyheder.

Han tilføjer, at man ved, at mennesker smitter mink, ligesom mink smitter mennesker.

Han frygter, at minkfarmene kan udvikle sig til »virusfabrikker«.

- Vi har set, at der i mink sker nogle mutationer af virus, som kun sker i mink og ikke i mennesker. Og de mutationer bliver der flere og flere af, jo flere farme, der er inficeret, siger han.

