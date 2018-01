Danmarks Borgcenter i Vordingborg er et af de udstillingssteder, som er blevet moderniseret, og hvor Museum Sydøstdanmark eksperimenterer med ny formidling sideløbende med et højt fagligt niveau. Foto: Thomas Olsen

Museum høster topkarakter: »Til inspiration for det samlede museumsvæsen«

Sjælland: »Et professionelt drevet museum med høj grad af nytænkning og en eksperimenterende og innovativ tilgang til måden at drive museum og forretning på til inspiration og gavn for det samlede museumsvæsen.«

Sådan opsummerer Slots- og Kulturstyrelsen sin gennemgang af Museum Sydøstdanmark, som får den finest mulige udtalelse: »meget tilfredsstillende«. I rapporten er der ros til museet, der blandt andet står bag formidlingen af arkæologi ved vikingeborgen Borgring, vandreruten Camønoen og et kommende videns- og udstillingscenter for kunsthåndværk i de tidligere Holmegaard Glas-fabrikker.

- Det fortæller os, at det kan betale sig at fusionere. Gør man det rigtigt, får man også en forfærdelig masse stordriftsfordele, og at få en kvalitetsvurdering med så rosende ord, gør, at vi kan regne os blandt toppen af museerne. Det er dejligt, siger direktør for Museum Sydøstdanmark Keld Møller Hansen.