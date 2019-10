Vagn Mortensen fra Nykøbing F. holder selv skarpt øje med sine journaler og de behandlinger, som lægerne vil sætte i gang. Han ved af bitter erfaring, at midlet mod en sygdom kan udløse en anden lidelse. Foto: Tine Fasmer

Multisyg patient: Sygehuse burde betragte os som kunder

Sjælland - 31. oktober 2019 kl. 21:09 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har kostet 74-årige Vagn Mortensen over et halvt år på sygehuset, at en læge kun fik læst en del af hans journal. For den tidligere handelsrejsende og mangeårige ansat i de tyske nattog lider i dag af adskillige sygdomme.

En aftale på et sygehus kan nemt betyde flere dage med forundelser på flere forskellige sygehuse.

- Forleden skulle jeg til en lægesamtale på reumatologisk afdeling i Køge. Men inden skulle jeg have taget en blodprøve, det foregik i Nykøbing Falster, og så skulle jeg også have taget røngtenbilleder, der blev jeg indkaldt til Faxe Sundhedscenter. Da jeg så kom til Køge, var billederne af mine knæ og hofter ikke tilstrækkelige, der skal tages nye. På den vis forsvinder der ressourcer i massevis i sundhedsvæsenet, siger Vagn Mortensen, der har været på de fleste sygehuse i Region Sjælland samt blandt andet Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital.

Han er det, man kan kalde multisyg kroniker, altså et menneske med flere forskellige alvorlige lidelser.

Et nyt Videnscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom er netop åbnet på Slagelse Sygehus under ledelse af Anne Frølich, der er klinisk professor på Københavns Universitets Institut for Folkesundhed samt Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse.

Fakta Mellem 20 og 30 procent af den voksne befolkning i Danmark - svarende til flere end 1,2 millioner mennesker - lider af multisygdom.

Det forventes at stige i de kommende år.

I 2013 brugte 1 procent af borgerne med en eller flere kroniske sygdomme 17 procent af de samlede sundhedsudgifter.

- Vi skal igangsætte forskning, der kan finde løsninger, som for eksempel kan reducere antallet af sygehusbesøg for de multisyge, siger centerlederen, som nævner det fællesmedicinske ambulatorium på Holbæk Sygehus som en mulig inspiration.

- Vi skal lære af de metoder, der virker, og finde ud af, hvordan det kan udbredes. Med tiden håber jeg, at Videnscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom bliver et nationalt videnscenter, det er positivt, at Region Sjælland har taget initiativet, siger Anne Frølich.



Klinisk professor Anne Frølich er centerleder for Videnscenter for Multisygdom og Kronisk sygdom, som netop er åbnet på Slagelse Sygehus. PR-foto

Utilsigtet og dødensfarligt Vagn Mortensen er ikke blot frustreret over at skulle møde op til undersøgelser over hele regionen. Han har også oplevet flere eksplempler på, at det kan gå galt, når læger på et felt behandler en af hans sygdomme og overser de mulige bivirkninger for en af de andre.

Et grelt eksempel kunne have kostet ham livet.

- Jeg blev behandlet med Methotrexat på hudafdelingen på Roskilde Sygehus, og det er det helt rigtige til min Psoriasis (kronisk hudlidelse, red.) og den gigt, jeg har i alle led. Men det hæmmer immunforsvaret, så det er meget kedeligt, når man som jeg også har en biologisk hjerteklap, siger Vagn Mortensen.

Lægemidlet svækkede immunforsvaret, så kroppen begyndte angribe den kunstige hjerteklap. Vagn Mortensen blev først indlagt med Endokardit (hjertebetændelse) i Aabenraa, hvor han og hustruen var på ferie. Det var 1. august 2016, og først 13. januar 2017 blev han udskrevet fra Roskilde Sygehus.

- Hvis det ikke behandles, er Endokardit 100 procent dødeligt, bemærker Vagn Mortensen, som endte med at få en ny hjerteklap på Rigshospitalet.

Han har også overlevet mave-tarm-kræft og har en stomi, som han har store udfordringer med. Den har blandt andet været flyttet flere gange.

Desuden er han kronisk smertepatient.

Burde være kunder Set med Vagn Mortensens øjne burde sundhedsvæsenet betragte patienterne som kunder.

- Det er et fåtal, men der er enkelte gyldne læger, som tager udgangspunkt i, hvad kan de gøre for mig, siger han.

Han håber, at Videnscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom vil forandre måden, man behandler multisyge på.

- Jeg så allerhelst, at vi blev behandlet på et sygehus med specialisering, hvor det hele kunne blive ordnet. Der er brug for, at en læge har overblikket og samler trådene. Det kan den praktiserende læge ikke, slet ikke når man har Falck Medicare, hvor det er en forskellig læge hver gang, siger Vagn Mortensen, som selv holder skarpt øje med sine behandlinger og henter journalen på sundhed.dk.

- Jeg er nødt til at se kritisk på alt.