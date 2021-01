Vagn Mortensen er vred og frustreret over, at Region Sjælland har ændret befordringsordningen, så patienter ikke længere kan få kompensation for kørsel i egen bil til sygehuset.

Send til din ven. X Artiklen: Multisyg kritiserer stop for kørselspenge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Multisyg kritiserer stop for kørselspenge

Sjælland - 07. januar 2021 kl. 06:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Fra nytår får patienter ikke længere kompensation for kørsel i egen bil til sygehuset, har Region Sjælland meldt ud. Men offentlig transport og Flextrafik er for ringe, mener Vagn Mortensen, som har klaget til Sundhedsstyrelsen.

75-årige Vagn Mortensen er ofte på Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og flere forskellige sygehuse i Region Sjælland, og nu er hans hustru også i kræftbehandling på Herlev Hospital.

Region Sjællands brev om stop for refusion af kørsel i egen bil har vakt vrede i hjemmet i Nykøbing Falster, og Vagn Mortensen har derfor skrevet til Sundhedsstyrelsen.

- Man vil tvinge en af de svageste grupper af patienter over i fællestransportformer, hvor smitterisikoen er markant større, end når man kører fra hjemmebopæl og direkte til behandlingsstedet. I egen bil er der ingen smitterisiko, hverken til eller fra omgivelserne. Når man er folkepensionist og har mange udgifter til medicin, betyder det noget at kunne få kilometerpenge. Jeg har jo heller ikke selv valgt, hvor jeg skal behandles, siger Vagn Mortensen.

Han har blandt andet kræft, stomi, samt en kronisk betændelsestilstand endokardit, som kan blusse op og give problemer for hans udskiftede hjerteklap.

Avisen fangede ham, da han stod på Bispebjerg Hospital.

- Hvis man skal rejse med Flextrafik, tager det nemt hele dagen for en times undersøgelse, engang var jeg først hjemme klokken 22. Man skal være klar mindst to timer før, man bliver hentet. og man kan påregne at skulle vente op til tre timer efter behandlingen. Og i øjeblikket må man på grund af Covid-19 slet ikke være inde på hospitalet, mens man venter. Det står på store skilte, lige her hvor jeg står, at man skal komme til den aftalte tid.

Han er skeptisk over for, om det overhovedet kan lade sig gøre at spare de 7,8 millioner kroner, som Region Sjælland forventer med omlægningen.

- Og regningen den bliver så smurt af på os pensionister, siger Vagn Mortensen.

Samtidig er han frustreret over at blive sendt på telefon-rundtur i systemet:'

- Alle borgere får brevet kort før jul, og ændringen træder i kraft 1. januar. Det er urimelig kort frist, og da jeg prøvede at få en forklaring hos Præhospitalt Center, blev jeg stillet rundt til fem forskellige mennesker. Til sidst fik jeg besked på, at jeg måtte kontakte min egen læge for at få en attest, fortæller Vagn Mortensen.

Han har tidligere haft en lægeattest, der angiver, at han ikke kan tåle at køre i hverken offentlig transport eller Flextrafik. Men den er for gammel efter de nye regler, fik han at vide.

- I dag viser det sig så, at min egen læge ikke kan udskrive en ny attest, han blev pure afvist. Region Sjælland kræver, at den behandlende afdeling skal vurdere det. Vil det sige, at jeg skal have en attest fra Bispebjerg, Rigshospitalet, Slagelse, Roskilde og Køge? Det er da fuldstændigt vanvittigt, siger Vagn Mortensen.

Ældreråd er kritisk

Formanden for det regionale ældreråd Flemming Tejmers deler også tvivlen på, at regionen reelt kan spare særligt meget ved ændringen.

- Jeg tror, det bliver mere bureaukratisk og slet ikke muligt at spare så meget, for det er jo endnu dyrere at køre med Flextrafik end at give borgerne et tilskud, når de kører selv eller kører for naboen, siger Flemming Tejmers.

Region Sjælland øger den elektroniske kontakt mellem borgere og sygehus med eksempelvis videoopkald, men Flemming Tejmers understreger, at der jo er mange tilfælde, som E-hospitalet ikke kan klare:

- Der er meget store afstande i Region Sjælland, og sundhedsvæsenet er indrettet, så vi skal køre længere og længere. Man tager jo ikke på sygehuset for sin fornøjelses skyld, siger Flemming Tejmers, som nu vil kontakte Region Sjælland.

Befordringstilbud og -tilskud omfatter borgere med over 50 kilometer til sygehuset samt alle pensionister.

Ændringen er en konsekvens af budgetaftalen, som er indgået mellem alle partier i regionsrådet.

relaterede artikler

Patienter i egen bil mister kørselspenge 05. januar 2021 kl. 06:43