Mr. Renovation går på pension

Sjælland - 17. september 2020 kl. 17:26 Af Anders Spanggaard

Sjælland: Et dårligt årsresultat for 2019 med et minus på 99,8 millioner kroner får nu Remondis A/S til at sætte fokus på afviklingen af tabsgivende kontrakter og aktiviteter for at rette op på situationen.

Remondis indsamler affald over store dele af Sjælland og har hovedkvarter i Brøndby og en stor afdeling i Næstved.

Efter regeringens udmelding omkring den nye klimalov, som kommer samtidigt med en større tendens hos danske virksomheder om at være mere bæredygtige og genanvende mere affald, vil Remondis A/S i endnu højere grad fokusere på sortering og indsamling af erhvervsaffald fra både små, mellemstore og store virksomheder over hele Danmark.

Pension - ikke fyring Avisen skrev i tirsdags, at det dårlige resultat for 2019 havde den konsekvens, at den hidtidige administrerende direktør Karsten Linderskov var blevet afskediget. Dette er ikke korrekt. Karsten Linderskov stopper ganske vist som administrerende direktør, men det er for at gå på planlagt pension.

Selskabet understreger, at der fortsat er finansiel opbakning fra det kapitalstærke tyske moderselskab Remondis SE & Co. KG. Danmark anses som et vigtigt marked, og der støttes fortsat fuldt op om Remondis A/S med både ressourcer og knowhow. Opbakningen kan ses i etablering af et nyt hovedkontor i Danmark, som forventes at blive bygget i løbet af 2021.