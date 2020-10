Flextur kan fortsat ikke benyttes med kontanter, og brugerne skal have en kundeprofil på nettet. Hvis ældre og andre uden computer-kunnen ringer og bestiller en tur, koster det ekstra. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Movia nøler med at få kontanterne tilbage i Flextur

Sjælland - 01. oktober 2020 kl. 09:06 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Ældre og andre med behov for Flextur skal helst bruge computer og kan fortsat ikke betale kontant. Ældre Sagen kritiserer Movia. Trafikselskabet Movia vil helst have, at ældre og andre med behov for Flextur bestiller og betaler turen over internettet.

Movias stoppede med kontanter i busser og Flextur i foråret, da transportminister Benny Engelbrect (S) opfordrede trafikselskaberne til det på grund af Covid-19. I samme ombæring afskaffede Movia muligheden for at ringe og bestille en Flextur.

Flextrafik-bilerne modtager ikke betalingskort, så ældre og andre, der hidtil har betalt kontant, er nødt til at oprette sig med nemid.

- Det er simpelthen uartigt over for de mennesker, der har behov for Flextur. Det gælder jo både ældre og yngre med eksempelvis psykisk handicap, som har svært ved at bruge en computer. Mange har slet ingen, lyder det fra en forebyggelseskonsulent i en sjællandsk kommune.

Ifølge Danmarks Statistik har 29 procent af befolkningen mellem 75 og 89 år aldrig været på internettet.

Movia opfordrer til, at folk får en pårørende eller en ven til at hjælpe sig med at oprette en profil. Ellers kan man ringe og blive guidet til, hvordan man opretter profilen - altså på en computer eller tablet.

Nu kan man ringe igen Fra 28. september har trafikselskabet dog genindført muligheden for telefonisk bestilling af Flextur. Men du skal fortsat være oprettet med online-profil med nemid.

Ældre Sagen kritiserer Movia for at nøle med at få kontanterne tilbage i busser og Flextur.

- De øvrige trafikselskaber har genindført kontantbetalinger i løbet af august. Det er sket som følge af, at transportministeren allerede i juni måned trak sin anbefaling om at undlade brug af kontanter i den offentlige transport tilbage, siger seniorkonsulent Michael Bo Christensen fra Ældre Sagen.

Ældrerådsformand: Urimeligt Formand for regionsældrerådet i Region Sjælland Flemming Tejmers er utilfreds og forarget:

- Det er meget uheldigt for ældre, der bor i yderområderne, hvor der ikke lige kommer en metro eller en bus forbi hvert andet minut. I forvejen har vi kritiseret, at der er for stor forskel på, hvad Flextur koster. Der kan være en pris i en kommune og en anden i nabokommunen. Der er mange ældre, som ikke kan bruge en computer eller bliver usikre, når de forsøger. Det er ikke rimeligt, at det bliver endnu mere besværligt for dem, siger Flemming Tejmers, der også er aktiv i seniorrådet i Vordingborg Kommune.

Dyrere tur uden computer Michael Bo Christensen fra Ældre Sagen er heller ikke begejstret over Movias krav om en online kundeprofil for at kunne benytte Flextur.

Det koster i forvejen 10 procent ekstra, hvis man ringer for at bestille Flextur i stedet for at benytte selvbetjening på computeren.

- Det giver ulige vilkår. Vi skal passe på, at vi ikke efterlader dem uden pc-kundskaber på perronen. Det er dybt uhensigtsmæssigt, særligt i denne tid, hvor mange ældre er ekstra isolerede. Flextur bliver jo netop især benyttet af ældre, der måske er gangbesværede og andre, som bor i yderområder. siger Michael Bo Christensen.