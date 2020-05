Trafikselskabet Movia kigger ind i corona-tab på knap 800 millioner kroner. Kommer der ikke penge i kassen, kører selskabet tør for penge i august måned. Foto: Christian Mikkelsen.

Movia i knæ: Håber på hjælp - ellers må der skæres på bus og tog

Sjælland - 26. maj 2020 kl. 14:21 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Movias bestyrelse udskyder beslutning om at bede 46 kommuner og to regioner om 790 millioner ekstra for at redde selskabet. Håbet er, staten vil træde til med økonomisk håndsrækning.

Sådan lyder det fra Peter Jacobsen, bestyrelsesmedlem i Movia, efter et møde i bestyrelsen tirsdag.

Her skulle bestyrelsen beslutte, om man vil bede dets ejere - 46 kommuner og to regioner i Østdanmark - om at fremrykke en række acontobetalinger for resten af året. Men endnu vigtigere skulle man samtidig tage stilling til, om Movia skal bede ejerne spytte knap 790 ekstra i selskabets kasse for at sikre, at selskabet rent ud sagt har økonomi til at køre videre.

(Læs mere her.)

- Vi har besluttet at nikke ja til, at fremrykke ratebetalinger for resten af året, så vi kan styrke Movias likviditet. For der er regninger til busoperatører, der skal betales. - Men sagen om tillægsbevillingerne har vi valgt at udsætte til vores næste møde i juli, for vi håber, der kommer en løsning inden da, hvor staten kommer os til hjælp, fortæller Peter Jacobsen, er også er næstformand i Region Sjælland (DF).

Besparelser på tog og bus truer Samme udmelding har Movia bestyrelsesformand Kirsten Jensen, der peger på, at de 46 kommuner og to regioner, der ejer Movia, er uden skyld i selskabets store tab:

- Vi har som en del af den kritiske infrastruktur sørget for fuld køreplan, så mennesker med brug for bus kunne komme på arbejde, til lægen eller på hospitalet. - Transportministeren har bedt os løse den opgave. Samtidig har myndighederne opfordret vores kunder til ikke at bruge kollektiv transport i så stort omfang og finde alternativer udover de hygiejneforskrifter, der er gennemført i busserne, lyder det i en kommentar fra Kirsten Jensen, der til daglig er borgmester i Hillerød (S).

Movia står og kigger ind i et tab på knap 790 millioner kroner efter uger og måneder med næsten tomme busser og tog. Heraf skal region Hovedstaden og Region Sjælland betale henholdsvis 208 og 87 millioner kroner. Og de penge er der altså ingen af på kistebunden, i hvert fald ikke i Region Sjællands, fastslår Peter Jacobsen.

- Den her situation er så alvorlig, at det skriger på økonomisk hjælp. Hvis ikke der kommer en løsning, så er vi nødt til regulere - altså spare - på den kollektive trafik, siger Peter Jacobsen.



Region SJælland bruger cirka 350 millioner kroner årligt på kollektiv trafik. Og her er der ingen penge på kistebunden til den ekstra-regning, Movia er på vej til at sende ud til ejerne på grund af corona-krisen, fastslår Peter Jacobsen, bestyrelsesmedlem i Movia og næstformand i Region Sjælland. (DF). Foto: Per Christensen.



Både regioner og kommuner håber, at staten smider en økonomisk håndsrækning ved de igangværende forhandlinger om næste års økonomi.

Alternativt håber man på en form for hjælpepakke.

Klar til dialog Danske Regioner og senest Udvalget for regional udvikling i Region Sjælland har skrevet til både finansminister Nicolai Wammen og transportminister Benny Engelbrecht (S) for hjælp.

Her har transportminister Benny Engelbrecht ikke lovet noget, men dog åbnet op for, at regeringen er klar til dialog om sagen.

Ikke kun Movia slås med økonomien på grund af Corona.

De øvrige trafikselskaber fra Jylland, Fyn og Bornholm anslår, at de også kigger ind i et corona-tab på cirka 800 millioner kroner.

Nyheden om det store million-tab har fået SF's gruppeformand Jacob Mark til at varsle, at man vil hive transportminister Benny Engelbrecht i samråd om sagen.