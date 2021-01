Det har ikke været muligt at betale med kontanter i bussen siden marts måned. Billedet her er taget før coronaen kom til Danmark. Foto: Kenn Thomsen.

Movia droppede kontant-betaling i bus og flextrafik: Nu slår ombudsmand dette fast

Det var i orden, at trafikselskabet Movia i foråret sagde stop for al køb og betaling med kontanter i de sjællandske busser og i Flextrafikken.

Movia og de øvrige trafikselskaber droppede den kontante betaling i marts for at mindske smitefaren for bus- og flextrafik-chaufførerne.