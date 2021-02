Når Danmark igen åbner op efter corona-pandemien, vil Movia indlede et flerårigt forsøg med at medtage cykler i alle busser.

Movia åbner for cykler i alle almindelige busser

De cykelforsøg, som Movia allerede har gennemført, viser, at stoppesteder med god cykelparkering giver flere kunder i busserne, og får flere til at cykle længere for at bruge de gode cykelstoppesteder.

Forsøget sker som led i indsatsen for at styrke sammenhængen i den kollektive transport og imødekomme de mange kunder, som særligt det seneste år er hoppet på cyklen.

Der er dog to undtagelser, hvor der ikke er plads til cyklen i bussen:

I myldretiden samt natten til lørdag og søndag.

"Hos Movia ønsker vi, at kollektiv transport skal være en både tryg og attraktiv rejsemulighed. Og den mulighed bliver større, hvis kunderne kan tage cyklen med bussen. Vi ved, at flere af de kunder, der rejser med bussen, benytter cyklen mere nu end før covid-19, og det vil vi gerne komme i møde lige så snart myndighedernes restriktioner i den kollektiv transport og resten af samfundet gør det muligt. Ved at kombinere cykel og bus i stedet for at tage bilen, kan man både reducere sit eget CO2-bidrag og samtidig få en sundere transport", siger Kirsten Jensen, Bestyrelsesformand for Movia og borgmester i Hillerød.

Bedre mulighed for at medtage cykler i busser har også stået højt på ønskelisten hos de to regioner, de sjællandske kommuner og Movia. I Movias mobilitetsplan er der derfor bl.a. fokus på gode skift og styrket sammenhæng mellem kollektiv transport og cykler.

