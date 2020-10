Movia åbner igen op for, at ældre og andre brugere af Flextur kan ringe og bestille. Men man skal stadig først have oprettet en omnline kundeprofil og betale på nettet. Foto: Bjørn Armbjørn

Movia: 3500 kunder har fået digital kundeprofil under corona

Sjælland - 01. oktober 2020 kl. 09:13 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Movia har netop åbnet for, at alle Flextur-kunder igen kan ringe at bestille en tur. Men de skal have oprettet en onlinekundeprofil med tilknyttet betalingsmiddel.

Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann oplyser, at der ikke er nogen tidshorisont for, hvornår kontanterne genindføres i Flextur-bilerne.

- Det er der ikke truffet nogen beslutning om. En ting, vi har lært under coronaepidemien, er, at det er svært at spå om morgendagen. Vi vil gerne beskytte både chauffører og kunder, som jo i mange tilfælde er særligt sårbare. Derfor har vi fortsat suspenderet brugen af kontanter, så der er så lidt kontakt som muligt mellem chauffør og passagerkunder, ligesom begge parter bruger mundbind eller visir, og kunderne ikke kan sidde på forsædet, siger Camilla Struckmann.

Hun understreger, at Movia godt er klar over, at flere kunder har udfordringer ved at bruge computeren.

- Vi er os smerteligt bevidste om, at nogle af vores Flextur-kunder har svært ved det digitale og måske slet ikke har en computer. Derfor er det vores håb, at familie og venner kan hjælpe i denne ekstraordinære situation. Men vi har også fået hjulpet godt 3500 kunder med at komme i gang med den digitale selvbetjening i løbet af i år, siger Camilla Struckmann.

Hvorfor kan man egentlig ikke betale med betalingskort i Flextur-bilerne?

- Mange af de biler, der kører for os, er for eksempel liftbiler, som ikke har betalingsudstyr, som man kender det fra en taxi. Hidtil har kunderne enten bestilt og betalt digitalt eller bestilt telefonisk og betalt kontant (inden corona, red.), og det har der været udtalt tilfredshed med.

Hvorfor er det 10 procent billigere for kunder, der bestiller Flextur digitalt i stedet for at ringe?

- Vi har færre udgifter, hvis bestillingen foregår digitalt, og det vil vi gerne lade komme kunderne til gode. Selve kundens andel af den samlede pris for Flextur er ikke særlig høj, fordi startkommunen betaler den største del af udgiften.