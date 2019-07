Morten Dahlin: Idoler skuffer altid i virkeligheden

- Da jeg blev valgt til byrådet første gang, sagde et socialdemokratisk byrådsmedlem til mig, at jeg aldrig måtte gøre mig afhængig af min indkomst fra politik. I hvert fald så længe jeg var deltids politiker. Man skal kunne tåle at gå sin vej eller ikke blive genvalgt, sagde hun.

- I går (en søndag) var min kæreste syg, så jeg måtte ud at køre for at finde et apotek, hvor jeg kunne få noget medicin til hende. Det blev hun ret glad for. Ellers var det under valgkampen, hvor jeg og mine kampagnefolk hjalp en kvinde, der var faldet ned ad trappen på Solrød Station. Hun havde slået hul i hovedet, så det blødte. Først brugte vi en time på at snakke med hende og se til, at hun var ok. Så kørte jeg hende hjem, hvor vi fik fat i en nabo, der fik fat i vagtlægen. Jeg kan ikke tælle, hvor mange gange hun takkede os.