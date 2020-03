Mor til multisyg: En lettelse, at alle er gået i hi

Carina Rudolfssons datter på to år er multihandicappet og følsom overfor enhver infektion. Det vilkår deler hun med to andre mødre i en mødregruppe, der kom i stand gennem det palliative børneteam fra Sjællands Universitetshospital Roskilde.

Da der endnu kun var et tilfælde af coronasmitte i Danmark, mødte sn.dk en helt særlig mødregruppe for tre kvinder med hver sit to-årige multihandicappede børn.

- Vi er jo faktisk næsten altid i hjemmekarantæne med særligt sensitive, alvorligt syge børn. Egentlig gør vi bare, som vi plejer om vinteren, hvor vi i forvejen undgår at tage i Bilka og Ikea af hensyn til Emma. Vi handler mere på nettet og får leveret varer hjem. Vores dagligdag har bare fået et lille nøk opad, siger Carina Rudolfsson og tilføjer:

- Det er faktisk en lettelse, at alle er gået i hi mere eller mindre. Jeg trækker vejret mere roligt ned i maven nu. Det har været utroligt provokerende at høre folk sige, det er bare en influenza. Men det virker som om, at alle har fattet det nu.